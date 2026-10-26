به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور عصر دوشنبه با حضور در هنرستان فنی‌وحرفه‌ای باهنر،با حضور در کلاس درس جواد کشاورزی، از معلمان هنرستان فنی‌وحرفه‌ای باهنر گناوه در جمع دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی، از اقدام ارزشمند و انسان دوستانه وی قدردانی کردند؛ اقدامی که جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و درس عملی انسانیت برای دانش‌آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در این آیین، با تأکید بر اهمیت درس انسانیت در کنار آموزش علمی، اقدام جواد کشاورزی را رفتاری ارزشمند و ماندگار توصیف کرد و گفت: در میان ما انسان‌های بزرگی حضور دارند که با روحیه نوع‌دوستی و اقدام خیرخواهانه خود، زمینه بازگشت یک انسان به زندگی را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت نجات جان انسان‌ها افزود: همان‌گونه که به دانش‌آموزان می‌آموزیم نجات جان یک انسان ارزشی بزرگ و فراتر از بسیاری از کارهاست، رفتار معلم نیز باید در عمل، آموزنده و الهام‌بخش باشد.

باور با بیان اینکه رسالت معلم تنها به تدریس محتوای کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: معلمان در کنار آموزش دانش، با رفتار و منش خود درس انسانیت، مسئولیت‌پذیری و کمک به همنوع را نیز به دانش‌آموزان می‌آموزند و اقدام این معلم دلسوز و مسئولیت پذیر،نمونه‌ای روشن از این حقیقت است که گاهی یک رفتار مسئولانه، به درسی ماندگار برای همه تبدیل می‌شود.

جواد کشاورزی صبح روز ۲۶ مهرماه، هنگام عزیمت به محل کار خود، با یکی از اهالی روستای چهار روستایی شهرستان مواجه شد که در پی واژگونی خودرو به‌شدت آسیب دیده و در وضعیت بحرانی قرار داشت.

وی بلافاصله برای کمک به مصدوم وارد عمل شد و با باز کردن راه تنفس و انجام اقدامات احیا، برای بازگرداندن علائم حیاتی او تلاش کرد؛ تلاشی که به احیای مصدوم انجامید.