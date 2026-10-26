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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

جلوگیری از اتلاف بیش از ۲.۲ میلیون کیلووات‌ساعت برق با کشف ماینرها

جلوگیری از اتلاف بیش از ۲.۲ میلیون کیلووات‌ساعت برق با کشف ماینرها

ری- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی دو مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در کهریزک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و جمع‌آوری دو مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۲۶ دستگاه ماینر در کهریزک خبر داد و گفت: با کشف این تجهیزات، از اتلاف بیش از ۲ میلیون و ۲۶۶ هزار کیلووات‌ساعت انرژی برق جلوگیری شد.

محمودی با تشریح جزئیات این کشفیات اظهار کرد: یکی از مزارع شناسایی‌شده ۱۷ دستگاه ماینر داشت که پیش از راه‌اندازی کشف و ضبط شد. مزرعه دوم نیز شامل ۹ دستگاه بود که در یک ساختمان تخلیه‌شده قرار داشت.

وی افزود: این عملیات با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، نیروهای منطقه برق کهریزک و مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به آمار کشفیات امسال اعلام کرد: تاکنون ۵۲ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با مجموع ۹۲۶ دستگاه ماینر در محدوده فعالیت این شرکت شناسایی شده است.

محمودی توان مصرفی ماینرهای کشف‌شده را سه هزار و ۱۴۸ کیلووات عنوان کرد و گفت: انرژی صرفه‌جویی‌شده در نتیجه جمع‌آوری این تجهیزات، معادل برق مصرفی ماهانه هفت هزار و ۵۵۶ خانوار در فصل گرم سال برآورد شده است.

کد مطلب 6990714

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