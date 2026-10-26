به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و جمع‌آوری دو مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۲۶ دستگاه ماینر در کهریزک خبر داد و گفت: با کشف این تجهیزات، از اتلاف بیش از ۲ میلیون و ۲۶۶ هزار کیلووات‌ساعت انرژی برق جلوگیری شد.

محمودی با تشریح جزئیات این کشفیات اظهار کرد: یکی از مزارع شناسایی‌شده ۱۷ دستگاه ماینر داشت که پیش از راه‌اندازی کشف و ضبط شد. مزرعه دوم نیز شامل ۹ دستگاه بود که در یک ساختمان تخلیه‌شده قرار داشت.

وی افزود: این عملیات با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، نیروهای منطقه برق کهریزک و مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به آمار کشفیات امسال اعلام کرد: تاکنون ۵۲ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با مجموع ۹۲۶ دستگاه ماینر در محدوده فعالیت این شرکت شناسایی شده است.

محمودی توان مصرفی ماینرهای کشف‌شده را سه هزار و ۱۴۸ کیلووات عنوان کرد و گفت: انرژی صرفه‌جویی‌شده در نتیجه جمع‌آوری این تجهیزات، معادل برق مصرفی ماهانه هفت هزار و ۵۵۶ خانوار در فصل گرم سال برآورد شده است.