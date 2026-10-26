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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

موسوی: مؤدیان مالیاتی مراقب پیامک‌های جعلی باشند

موسوی: مؤدیان مالیاتی مراقب پیامک‌های جعلی باشند

دماوند- مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران از آغاز بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و نسبت به پیامک‌ها و لینک‌های جعلی مالیاتی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران، از آغاز بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع صاحبان مشاغل مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر ضرورت هوشیاری مؤدیان در برابر پیامک‌های جعلی تأکید کرد.

موسوی با اشاره به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: این فرآیند با هدف تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، تکریم مؤدیان و ساده‌سازی تعیین مالیات صاحبان مشاغل مشمول آغاز شده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی این تبصره می‌تواند روند تعیین مالیات را تسهیل کند، مراجعات حضوری را کاهش دهد و به انجام سریع‌تر تکالیف مالیاتی کمک کند.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاعیه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: پیامک‌های رسمی این سازمان صرفاً از سرشماره معتبر «MALIAT» ارسال می‌شوند و مؤدیان باید درباره پیامک‌های دریافتی از شماره‌های ناشناس و لینک‌های غیرمعتبر هوشیار باشند.

موسوی از مؤدیان خواست اطلاعات هویتی، بانکی و مالیاتی خود را در پاسخ به پیامک‌های مشکوک ارائه نکنند و اخبار و اطلاعیه‌های مالیاتی را تنها از مجاری رسمی سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی و صیانت از حقوق مؤدیان از اولویت‌های نظام مالیاتی است، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف، تسهیل ارائه خدمات و پیشگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، از محورهای مورد توجه در ارائه خدمات مالیاتی به شمار می‌رود.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران در پایان بر ضرورت انجام تکالیف قانونی از مسیرهای رسمی تأکید کرد و از مؤدیان خواست با دقت و هوشیاری، از اعتماد به پیامک‌ها و لینک‌های مشکوک خودداری کنند.

کد مطلب 6990720

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