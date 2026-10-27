پوتین: کشورهای مجمع صادرکنندگان گاز نقش مهمی در امنیت انرژی جهان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز سهم بزرگی در تأمین امنیت انرژی جهان دارند.

پوتین در جریان هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو گفت نقش گاز طبیعی به‌عنوان یکی از پایه‌های بخش انرژی جهان، صنعت، کشاورزی و تجارت بین‌المللی همچنان تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت کشورهای عضو این مجمع اظهار داشت این کشورها در مجموع ۷۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند و حدود ۴۰ درصد از صادرات جهانی گاز را به خود اختصاص می‌دهند. به گفته پوتین، این کشورها در تأمین امنیت انرژی جهان و تحقق توسعه متوازن کشورها و مناطق بزرگ نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

رئیس‌جمهور روسیه اختلال در عرضه را مهم‌ترین مشکل کنونی بازار جهانی گاز دانست و گفت حجم قابل‌توجهی از عرضه در مدت کوتاهی از بازار خارج شده، در حالی که سطح تقاضا همچنان ثابت مانده است.

پوتین تأکید کرد باید مسیرهای انتقال گاز بهبود یابد و با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو، از همکاری‌های مشترک برای مدیریت عرضه استفاده شود. وی همچنین هشدار داد هرگونه تلاش برای کنار گذاشتن روسیه از بازار جهانی گاز پیامدهای وخیمی خواهد داشت و هزینه‌های کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد.

انتقاد از سیاست انرژی اروپا

پوتین با اشاره به وضعیت انرژی در اتحادیه اروپا، ضرب‌المثل روسی «هر کس برای برادرش چاه بکند، خودش در آن می‌افتد» را مطرح کرد و گفت به اعتقاد او، این ضرب‌المثل درباره آنچه امروز در کشورهای اتحادیه اروپا رخ می‌دهد، صدق می‌کند.

ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

رئیس‌جمهور روسیه همچنین خواستار گسترش رایزنی‌ها در چارچوب مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره بحران‌های بازار جهانی و هماهنگی رویکردها در زمینه سازوکارهای عرضه و تأمین شد.

وی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنعت گاز گفت این سرمایه‌گذاری‌ها به منابع مالی کلان نیاز دارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً بر پایه شرایط کنونی قیمت‌های بالا برنامه‌ریزی کرد.

پوتین افزود سرمایه‌گذاری‌ها باید در درجه نخست بر قراردادهای بلندمدت استوار باشند؛ قراردادهایی که به مصرف‌کنندگان امکان برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه منطقه‌ای را بدهند و در عین حال، اطمینان لازم را برای فروش گاز و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید با بازده تضمین‌شده برای تأمین‌کنندگان فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم افزایش عرضه گاز، توسعه میدان‌های جدید، نوسازی تأسیسات فرآوری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انتقال تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوها درباره تقویت سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت گاز به تصمیم‌های عملی منجر شود.

پوتین در پایان گفت مجمع کشورهای صادرکننده گاز از منابع و ظرفیت‌های لازم برای مقابله با پیچیده‌ترین چالش‌های این صنعت برخوردار است.

هشتمین اجلاس سران و رؤسای دولت‌های عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ در مسکو برگزار می‌شود. این مجمع ۱۲ عضو اصلی و هشت کشور ناظر دارد و برگزاری این اجلاس با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس آن هم‌زمان شده است.

این مجمع در حال حاضر ۱۲ عضو اصلی دارد که عبارتند از الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئلا. همچنین هشت کشور آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال در جایگاه عضو ناظر با این مجمع همکاری می‌کنند. ترکمنستان و آفریقای جنوبی نیز برای حضور در هشتمین اجلاس سران مجمع در مسکو، در اکتبر ۲۰۲۶، به‌عنوان کشورهای مهمان دعوت شده‌اند.