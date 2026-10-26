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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

فردین حیدری سرپرست بیمارستان خیریه عسلی خرم‌آباد شد

فردین حیدری سرپرست بیمارستان خیریه عسلی خرم‌آباد شد

خرم‌آباد- فردین حیدری با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان خیریه عسلی خرم‌آباد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم «جلال‌الدین امیری»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، «فردین حیدری» که پیش از این سرپرستی مدیریت داخلی مرکز آموزشی، درمانی بیمارستان خیریه عسلی خرم‌آباد را برعهده داشت، با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست این بیمارستان منصوب شد.

سوابق کاری سرپرست جدید بیمارستان عسلی

حیدری دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری است و سابقه فعالیت در بخش‌های OH و ICU و همچنین مسئولیت نمایندگی بازرسی در بیمارستان مدنی را در کارنامه کاری خود دارد.

قدردانی از سرپرست پیشین بیمارستان

پیش از این، سعید رحیمی مسئولیت سرپرستی بیمارستان خیریه عسلی خرم‌آباد را برعهده داشت که ضمن قدردانی از خدمات وی، این مسئولیت به فردین حیدری سپرده شد.

کد مطلب 6990753

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