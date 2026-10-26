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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

پوشش بیمه سلامت برای ۷۰ درصد از جمعیت بروجرد

پوشش بیمه سلامت برای ۷۰ درصد از جمعیت بروجرد

بروجرد- فرماندار بروجرد از پوشش بیمه سلامت برای ۷۰ درصد از جمعیت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی عصر امروز دوشنبه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت لرستان که به مناسبت هفته سلامت در محل فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: بیمه سلامت به‌عنوان نظامی توانمند و هدفمند، خدمات گسترده‌ای در زمینه حمایت از بیماران و تأمین هزینه‌های درمانی ارائه کرده است.

پوشش بیمه سلامت برای ۷۰ درصد جمعیت بروجرد

وی حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج را از جمله خدمات مهم بیمه سلامت برشمرد و افزود: این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به گروه‌های مختلف بیماران در استان، حدود ۷۰ درصد جمعیت شهرستان بروجرد را نیز تحت پوشش دارد.

انعقاد تفاهم‌نامه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از بیماران

مدیرکل بیمه سلامت لرستان نیز در این دیدار با اشاره به حمایت مسئولان استان از برنامه‌های این سازمان گفت: با حمایت‌های استاندار و نماینده ولی‌فقیه در لرستان، اقدامات مناسبی برای تقویت بیمه سلامت و ارائه خدمات به جامعه هدف انجام شده است.

محسن اسدبیگی افزود: در سال جاری و در پیگیری‌های انجام‌شده، تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در راستای حمایت از بیماران در استان منعقد شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی تصریح کرد: بیماران خاص و صعب‌العلاج استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند تا روند ارائه خدمات و پرداخت هزینه‌های درمانی آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6990845

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