سرمایه گذاری ۷۷ میلیارد دلاری شیخ نشینان در یک کشور آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، داده‌های جدید کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد که مصر در صدر مقاصد سرمایه‌گذاری کشورهای عضو شورای همکاری در قاره آفریقا قرار گرفته است.

بر اساس این داده‌ها، مصر حدود ۹۰ درصد از کل جریان سرمایه‌گذاری کشورهای شورای همکاری به آفریقا را به خود اختصاص داده است به طوری که این کشورها طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۷۷ میلیارد دلار در مصر سرمایه گذاری کرده‌اند.

گزارش آنکتاد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری کشورهای عضو شواری همکاری در مصر، به ویژه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، به شکل چشمگیری بر بخش املاک مسکونی متمرکز بوده است. همچنین، طی پنج سال گذشته، اهمیت آفریقا برای سرمایه‌گذاری کشورهای عضو شورای همکاری افزایش یافته و این قاره حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این کشورها را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، مصر و آمریکا در صدر مقاصد سرمایه‌گذاری کشورهای عضو شورای همکاری در خارج از کشورهای عضو این شورا قرار دارند. میزان سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده در مصر طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۷۷ میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم برای آمریکا حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده است.

سرمایه‌گذاری‌های جدید و اعلام شده کشورهای عضو شورای همکاری در مصر از حدود ۲۹ میلیارد دلار در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ۷۷ میلیارد دلار در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در همین مدت، سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در آمریکا نیز از ۳۵ میلیارد دلار به ۴۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

آنکتاد همچنین اشاره کرده است که سرمایه‌گذاران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از گذشته بر بازارهای داخلی خود تمرکز کرده‌اند و همین مسئله بر جریان سرمایه‌گذاری این کشورها در اقتصادهای در حال توسعه تأثیر گذاشته است.