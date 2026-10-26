به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عربستان سعودی اعلام کرد که نمایشگاه بین المللی «سیتی‌ اسکیپ ۲۰۲۶» در ریاض، یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های املاک و مستغلات جهان، به ‌دلیل حملات یمن به فوریه ۲۰۲۷ موکول شده است.

این رویداد بین المللی در حالی در ریاض به تعویق می افتد که حملات نیروهای مسلح یمن به پایتخت عربستان و مناطق جنوبی این کشور همچنان ادامه دارد.

روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا گزارش داد که عربستان سعودی به دنبال تشدید حملات یمن طی روزهای اخیرشماری از رویدادهای بزرگ ورزشی، اقتصادی و دیپلماتیک را لغو کرده یا آنها را به تعویق انداخته است.

نیویورک‌تایمز هشدار داد که لغو این رویدادهای بین‌المللی، اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی عربستان برای تأمین امنیت و ثبات خود را تضعیف می‌کند.

پیامدهای حملات یمنی ها به عربستان تنها محدود به این دو رویداد نیست و مسابقات تنیس نمایشی «Six Kings» از اکتبر (مهر/ آبان) به دسامبر (دی/ بهمن) موکول شد و فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که مرحله نهایی مسابقات جهانی بازیهای الکترونیکی ۲۰۲۶ که قرار بود در ریاض برگزار شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.