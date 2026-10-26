به گزارش خبرگزاری مهر، همایون عمودی‌زاده عصر دوشنبه در جریان بازدید رئیس‌کل دادگستری لرستان از مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در خرم‌آباد اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ کودک بی‌سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر در مراکز بهزیستی استان نگهداری می‌شوند.

نگهداری از ۱۶ شیرخوار در مرکز خرم‌آباد

وی با اشاره به وضعیت مرکز شیرخوارگان خرم‌آباد افزود: در حال حاضر ۱۶ شیرخوار در این مرکز نگهداری می‌شوند که برخی از آنان به دلیل اعتیاد و شرایط خاص والدین یا رها شدن از سوی پدر و مادر، با حکم مقام قضایی به این مراکز سپرده شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی لرستان با بیان اینکه تلاش می‌شود کودکان در صورت فراهم بودن شرایط، در محیط خانواده رشد کنند، گفت: کودکانی که امکان واگذاری به خانواده را ندارند، در مراکز مربوطه نگهداری می‌شوند و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، با توجه به شرایط و ضوابط موجود، برای ورود به زندگی مستقل آماده خواهند شد.

واگذاری ۱۰ کودک در قالب فرزندخواندگی طی نیمه نخست سال

عمودی‌زاده با تأکید بر اولویت واگذاری کودکان به خانواده‌ها در قالب طرح فرزندخواندگی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال، ۱۰ کودک در قالب این طرح به خانواده‌ها واگذار شده‌اند و شش پرونده دیگر نیز مجوز دستگاه قضایی را دریافت کرده و آماده واگذاری هستند.

وی درباره شرایط سنی متقاضیان فرزندخواندگی توضیح داد: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، به زوج‌های تا ۴۰ سال امکان واگذاری شیرخوار، به زوج‌های ۴۰ تا ۴۵ سال کودک سه تا شش سال، به زوج‌های ۴۵ تا ۵۰ سال کودک شش تا ۱۲ سال و به افراد ۵۰ سال به بالا کودک ۱۲ تا ۱۸ سال واگذار می‌شود.

امکان واگذاری کودکان به خانواده‌های استان‌های دیگر

مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به وجود هفت هزار متقاضی فرزندخواندگی در کشور اظهار کرد: با توجه به ضوابط موجود، امکان واگذاری کودکان به استان‌های همجوار محدودیت‌هایی دارد، اما با رایزنی‌های انجام‌شده، مجوز واگذاری برخی از کودکان به خانواده‌های متقاضی در استان‌های فارس، یزد و مشهد نیز دریافت شده است.

وی افزود: در همین راستا، پنج کودک دارای مشکلات چندمعلولیتی که خانواده‌ای در استان آمادگی پذیرش آنان را نداشت، با اعلام آمادگی یک خانواده از مشهد به این خانواده واگذار شدند.

واگذاری ۳۸۰ کودک به خانواده‌های جایگزین

عمودی‌زاده با اشاره به نقش خانواده‌های جایگزین در نگهداری از کودکان گفت: تاکنون ۳۸۰ کودک به خانواده‌های جایگزین، از جمله خاله، عمو و دیگر بستگان، سپرده شده‌اند.

وی ادامه داد: بهزیستی برای حمایت از این خانواده‌ها و کمک به تأمین هزینه‌های نگهداری کودکان، ماهانه ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنان پرداخت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی لرستان تأکید کرد: رویکرد اصلی این سازمان، خانواده‌محوری و فراهم کردن شرایط رشد و تربیت کودکان در محیط خانواده است؛ ازاین‌رو، هرجا امکان واگذاری ایمن و قانونی وجود داشته باشد، این موضوع در اولویت قرار می‌گیرد.