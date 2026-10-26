https://mehrnews.com/x3drH5 ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 6990931 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ ۲۴۰ شب اجتماع شبانه مردم اسفراین ادامه یافت اسفراین اجتماع شبانه مردم اسفراین در دویستوچهلمین شب، با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6990931 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و نهمین شب همبستگی مردم اسفراین آرزوی دیدار رهبر شهید؛ روایت متفاوت دختر رتبهبرتر کنکور اسفراینی اجتماع شبانه اسفراین در سوگ حضرت فاطمه (س) برگزار شد برچسبها اسفراین ایران تجمع مردمی
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