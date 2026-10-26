  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

۲۴۰ شب اجتماع شبانه مردم اسفراین ادامه یافت

۲۴۰ شب اجتماع شبانه مردم اسفراین ادامه یافت

اسفراین اجتماع شبانه مردم اسفراین در دویست‌وچهلمین شب، با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6990931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها