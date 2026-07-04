آغاز پویش «عهد با رهبر شهید» در مازندران

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز پویش ملی «عهد با رهبر شهید» در مازندران اظهار کرد: هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی با حضور در این پویش، پایبندی خود را به ادامه راه شهدا، خدمت‌رسانی به مردم، حفظ وحدت و تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و ولایت فقیه اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه این پویش ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان فرهنگی ماندگار را دارد، افزود: هدف از اجرای این برنامه، تقویت روحیه همبستگی، ترویج فرهنگ ایثار و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا در جامعه است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین از مردم خواست با نصب پرچم، روشن کردن چراغ و شمع در منازل، مغازه‌ها و ادارات، در فضاسازی متناسب با این مناسبت مشارکت کنند تا فضای شهرها جلوه‌ای از عزای عمومی همراه با حماسه و همبستگی به خود بگیرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران ادامه داد: همزمان با اجرای این پویش، آیین‌های گرامیداشت رهبر شهید در هیئات مذهبی، مساجد و حسینیه‌های سراسر استان برگزار خواهد شد و در این مراسم، مجاهدت‌ها، سیره و اندیشه‌های ایشان برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان تبیین می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این پویش، زمینه‌ساز تعمیق فرهنگ ایثار، بصیرت و استمرار راه شهدا در جامعه، به‌ویژه در میان نسل جوان، باشد.