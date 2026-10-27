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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۳

کشف بیش از ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خوزستان

کشف بیش از ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خوزستان

اهواز - فرمانده مرزبانی استان خوزستان از کشف بیش از دو میلیون لیتر سوخت، دستگیری ۴۴۵ نفر و ۱۴۰ فروند شناور طی سال جاری در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند خبر داد.

سردار حجت سفیدپوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزبانان استان خوزستان در جریان اقدامات عملیاتی و مأموریت‌های مقابله‌ای خود طی سال جاری، موفق به کشف دو میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۹۲ لیتر سوخت قاچاق در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند شدند.

وی افزود: در جریان این اقدامات ۴۴۵ نفر دستگیر و ۱۴۹ دستگاه خودرو و ۱۴۰ فروند شناور مرتبط با پرونده‌های قاچاق سوخت توقیف شدند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به اهمیت کنترل مرزهای آبی استان تصریح کرد: مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با عوامل انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از جمله مأموریت‌های مرزبانی در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در مرزهای آبی کشور است.

سردار سفیدپوست در ادامه بیان کرد: اقدامات مرزبانان برای مقابله با قاچاق و برقراری امنیت پایدار در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به ارزش سوخت‌های مکشوفه یادآور شد: ارزش ریالی سوخت‌های کشف‌شده بر اساس ارزیابی کارشناسان سه هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6991098

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