عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ متروی مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ناصحی صبح سه شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ مترو مشهد با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های مختلف در پیشبرد طرح‌های شهری اظهار کرد: اجرای این پروژه با تلاش همکاران مدیریت شهری برای تأمین منابع و اولویت‌بخشی به طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و نیز همراهی دستگاه‌ها و بانک‌های عامل امکان‌پذیر شده است.

وی با بیان اینکه تأمین منابع موردنیاز، زمان اجرای پروژه را کاهش می‌دهد، بیان کرد: تلاش می‌کنیم این خدمت با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

ناصحی اعلام کرد: خط ۳ متروی مشهد، پایانه مسافربری، فرودگاه و راه‌آهن را به حرم مطهر رضوی متصل می‌کند. این خط در عمیق‌ترین بخش، در عمق ۴۵متری زمین قرار دارد و فاز دوم آن مسیر حرم مطهر به سمت غرب مشهد را دنبال می‌کند.

گفتنی است ایستگاه میدان شهدا از ایستگاه‌های بزرگ کشور و ایستگاه باب‌الجواد از ورودی‌های شاخص مترو به حرم مطهر رضوی خواهد بود.