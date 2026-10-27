  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ متروی مشهد آغاز شد

عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ متروی مشهد آغاز شد

مشهد- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، گفت: عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ متروی مشهد از میدان شهدا تا میدان فردوسی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ناصحی صبح سه شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ مترو مشهد با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های مختلف در پیشبرد طرح‌های شهری اظهار کرد: اجرای این پروژه با تلاش همکاران مدیریت شهری برای تأمین منابع و اولویت‌بخشی به طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و نیز همراهی دستگاه‌ها و بانک‌های عامل امکان‌پذیر شده است.

وی با بیان اینکه تأمین منابع موردنیاز، زمان اجرای پروژه را کاهش می‌دهد، بیان کرد: تلاش می‌کنیم این خدمت با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

ناصحی اعلام کرد: خط ۳ متروی مشهد، پایانه مسافربری، فرودگاه و راه‌آهن را به حرم مطهر رضوی متصل می‌کند. این خط در عمیق‌ترین بخش، در عمق ۴۵متری زمین قرار دارد و فاز دوم آن مسیر حرم مطهر به سمت غرب مشهد را دنبال می‌کند.

گفتنی است ایستگاه میدان شهدا از ایستگاه‌های بزرگ کشور و ایستگاه باب‌الجواد از ورودی‌های شاخص مترو به حرم مطهر رضوی خواهد بود.

کد مطلب 6991249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها