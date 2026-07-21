تصویب فاز دوم خط ۳ قطار شهری مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نژادحسین از تصویب فاز دوم خط سه قطار شهری مشهد در هیئت دولت خبر داد و اظهارکرد: با ابلاغ مصوبه دولت به شهرداری، عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به این که فاز نخست خط سه قطار شهری مشهد در دوره ششم مدیریت شهری حدفاصل پایانه مسافربری امام‌رضا (ع)، حرم مطهر رضوی و میدان شهدا به بهره برداری رسیده است، گفت: فاز دوم این خط، حدفاصل میدان شهدا تا میدان فردوسی را شامل می‌شود که پس از تصویب در سال گذشته در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای اخذ مجوزهای لازم به دولت محترم ارسال شد و خوشبختانه در هیئت دولت نیز به تصویب رسید.

وی افزود: براساس این مصوبه، اعتبار مورد نیاز پروژه به میزان ۶ هزار میلیارد تومان تامین شده و به شهرداری مشهد ابلاغ شده است تا عملیات اجرایی این بخش از خط سه با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) آغاز شود.

نژادحسین ادامه داد: در این مسیر سه ایستگاه (میدان شهید آیت الله رئیسی، شهید کریمی و میدان فردوسی) به شبکه حمل و نقل ریلی مشهد اضافه می‌شود و دسترسی شهروندان به هسته مرکزی شهر و محورهای پرتردد به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: تصویب این پروژه در هیئت دولت، گامی مهم در توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی مشهد و شتاب بخشی به تکمیل شبکه قطار شهری است و می‌تواند نقش موثری در کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان سفرهای شهری و ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی ایفا نماید.