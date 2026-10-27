به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، یحیی شفیعی از احداث کانال جدید هدایت آب‌های سطحی در محور یزد به سمت روستای منشاد خبر داد و گفت: این کانال با همکاری نماینده بهره‌برداران قنات صادق‌آباد و اداره راهداری، در مجاورت مسیر قبلی احداث شده است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری بهینه از منابع آب سطحی اظهار کرد: این اقدام با هدف استفاده از روان‌آب‌های ناشی از بارندگی‌های فصلی و کمک به تقویت منابع آبی انجام شده است.

شفیعی افزود: کانال قبلی به‌دلیل گرفتگی و فرسودگی، به‌مرور کارایی خود را از دست داده بود؛ ازاین‌رو، با پیگیری‌های انجام‌شده، مسیر جدیدی برای هدایت مناسب‌تر آب‌های سطحی ایجاد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی تصریح کرد: هدایت اصولی روان‌آب‌ها می‌تواند به تغذیه منابع آب و تقویت آبدهی قنوات کمک کند و از هدررفت بخشی از آب بارندگی‌ها جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: قنوات از زیرساخت‌های مهم تأمین آب کشاورزی و پایداری تولید در مناطق روستایی هستند و نگهداری و بهسازی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی با همکاری بهره‌برداران و دستگاه‌های مرتبط، نقش مؤثری در حفاظت از منابع آبی دارد.