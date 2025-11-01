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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۴

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی: مجالس فاطمیه در سراسر کشور برگزار می‌شود

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی: مجالس فاطمیه در سراسر کشور برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با تاکید بر لزوم ترویج سیره و روش زندگی فاطمی در سطح جامعه گفت: مجالس فاطمیه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت بزرگداشت ایام فاطمیه اول، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام و شیعه دانست و اظهار کرد: این ایام تنها عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه (س)، تقویت فضائل اخلاقی و ارتقای هویت دینی و اجتماعی جامعه است.

وی با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی در این ایام افزود: هیئت‌های مذهبی و مراسم فاطمیه محیطی برای آموزش ارزش‌های دینی، تقویت انسجام اجتماعی و الگوسازی از شخصیت والای حضرت زهرا (س) فراهم می‌کنند. حضور خانواده‌ها و جوانان در این برنامه‌ها، یاد و پیام ایشان را در زندگی روزمره جاری می‌کند.

وی خطاب به هیئت‌های مذهبی و مردم تأکید کرد: مراسم فاطمیه باید با رعایت شعائر اسلامی، پرهیز از تجمل‌گرایی و با محوریت پیام‌های تربیتی و اجتماعی برگزار شود تا فضائل اخلاقی، عدالت‌خواهی و ایثار حضرت زهرا (س) در جامعه نهادینه شود.

نوشادی به نقش جوانان اشاره کرد و افزود: جوانان می‌توانند با حضور فعال در هیئت‌های مذهبی و برنامه‌های فاطمیه، هم ارادت خود را به حضرت زهرا (س) نشان دهند و هم در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. شناخت و الگوبرداری از سیره و فضائل ایشان می‌تواند مسیر زندگی فردی و جمعی آنان را هدایت کند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور از برگزارکنندگان و بنیان مجالس و صاحبان تریبون خواست تا سیره و روش زندگی فاطمی را ترویج کنند و از کلمات و جملات و اظهار نظرهایی که موجبات تفرقه افکنی بین مذاهب دارد پرهیز کنند و حرمت دیگر مذاهب در مجالس رعایت شود.

وی اظهار داشت: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای افزایش معرفت دینی، تعمیق اخلاق حسنه و تقویت همبستگی اجتماعی است و امیدواریم همه اقشار جامعه با حضور در این برنامه‌ها، پیام و آموزه‌های حضرت زهرا (س) را در زندگی خود جاری کنند.

روزهای ۱۱ ماه جمادی‌الاول، روز ۱۲ جمادی‌الاول و روز ۱۳ جمادی‌الاول به عنوان ایام عزاداری برای حضرت فاطمه (س) انتخاب شده و برنامه‌های مذهبی، سخنرانی و روضه‌خوانی در این ایام معمول است.

کد مطلب 6640667

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