نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت بزرگداشت ایام فاطمیه اول، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام و شیعه دانست و اظهار کرد: این ایام تنها عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه (س)، تقویت فضائل اخلاقی و ارتقای هویت دینی و اجتماعی جامعه است.

وی با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی در این ایام افزود: هیئت‌های مذهبی و مراسم فاطمیه محیطی برای آموزش ارزش‌های دینی، تقویت انسجام اجتماعی و الگوسازی از شخصیت والای حضرت زهرا (س) فراهم می‌کنند. حضور خانواده‌ها و جوانان در این برنامه‌ها، یاد و پیام ایشان را در زندگی روزمره جاری می‌کند.

وی خطاب به هیئت‌های مذهبی و مردم تأکید کرد: مراسم فاطمیه باید با رعایت شعائر اسلامی، پرهیز از تجمل‌گرایی و با محوریت پیام‌های تربیتی و اجتماعی برگزار شود تا فضائل اخلاقی، عدالت‌خواهی و ایثار حضرت زهرا (س) در جامعه نهادینه شود.

نوشادی به نقش جوانان اشاره کرد و افزود: جوانان می‌توانند با حضور فعال در هیئت‌های مذهبی و برنامه‌های فاطمیه، هم ارادت خود را به حضرت زهرا (س) نشان دهند و هم در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. شناخت و الگوبرداری از سیره و فضائل ایشان می‌تواند مسیر زندگی فردی و جمعی آنان را هدایت کند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور از برگزارکنندگان و بنیان مجالس و صاحبان تریبون خواست تا سیره و روش زندگی فاطمی را ترویج کنند و از کلمات و جملات و اظهار نظرهایی که موجبات تفرقه افکنی بین مذاهب دارد پرهیز کنند و حرمت دیگر مذاهب در مجالس رعایت شود.

وی اظهار داشت: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای افزایش معرفت دینی، تعمیق اخلاق حسنه و تقویت همبستگی اجتماعی است و امیدواریم همه اقشار جامعه با حضور در این برنامه‌ها، پیام و آموزه‌های حضرت زهرا (س) را در زندگی خود جاری کنند.

روزهای ۱۱ ماه جمادی‌الاول، روز ۱۲ جمادی‌الاول و روز ۱۳ جمادی‌الاول به عنوان ایام عزاداری برای حضرت فاطمه (س) انتخاب شده و برنامه‌های مذهبی، سخنرانی و روضه‌خوانی در این ایام معمول است.

