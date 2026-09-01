دستگیری ۷ متهم و کشف اموال مسروقه؛۵۰۰ بسته سیگار قاچاق در نطنز کشف شد

سرهنگ مهدی حاجیبابایی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و مقابله با جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی، طرح امنیت محلهمحور با مشارکت پلیسهای تخصصی و کلانتریهای شهرستان نطنز به اجرا درآمد.
وی ابراز کرد: در جریان اجرای این طرح، دو نفر محکوم متواری و پنج نفر جلب قضایی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز تصریح کرد: مأموران انتظامی در اجرای این طرح موفق به کشف سه دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اموال مسروقه از یک ساختمان نیمهکاره شدند.
وی با اشاره به برخورد پلیس با جرائم و آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین سه نفر معتاد و دو نفر خردهفروش مواد مخدر دستگیر و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد.
سرهنگ حاجیبابایی طاهری در ادامه از کشف ۵۰۰ بسته سیگار قاچاق در نطنز خبر داد و گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو ۵۰۰ بسته سیگار قاچاق کشف کردند که ارزش آن برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار طرحهای امنیت محلهمحور و مقابله با جرائم و قاچاق کالا گفت: پلیس با بهرهگیری از ظرفیت پلیسهای تخصصی و کلانتریها، برخورد با مجرمان و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی را با جدیت دنبال میکند و از شهروندان میخواهیم هرگونه موارد مشکوک و فعالیتهای مجرمانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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