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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

شهرکرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری شد

شهرکرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری شد

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با ثبت دمای منفی یک درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرخون با ثبت دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: از امروز تا روز چهارشنبه، آسمان چهارمحال و بختیاری قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد به نسبت شدید، خیزش گردوخاک در مناطق مستعد و غبار رقیق در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

نوروزی ادامه داد: در این مدت، دمای کمینه در سطح استان به‌تدریج با کاهش نسبی همراه خواهد شد و شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر باید آمادگی لازم را برای افت دما در ساعات شب و اوایل صبح داشته باشند.

وی همچنین از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و گفت: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار می‌گیرد که می‌تواند موجب تغییر شرایط جوی در مناطق مختلف شود.

نوروزی عنوان کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد، رعایت نکات احتیاطی هنگام تردد در محورهای مواصلاتی و توجه به شرایط جوی از سوی شهروندان ضروری است. همچنین تغییرات دمایی و فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده، لزوم پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی را دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6991500

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