تأمین ۸۵ درصد از کالاهای اساسی در داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری امروز سه شنبه در سفر به لرستان و دیدار با استاندار این استان، با اشاره به آسیب‌های واردشده به ساختمان سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جنگ چهل‌روزه، اظهار کرد: با حمایت‌های استاندار لرستان، اقداماتی برای بازسازی و تجهیز مجدد این ساختمان انجام شده است و امیدواریم در ماه‌های آینده، کارکنان سازمان بار دیگر در این مجموعه مستقر شوند.

بازسازی ساختمان جهاد کشاورزی و ضرورت همکاری بین‌دستگاهی

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی، افزود: ایجاد همدلی و همکاری میان سازمان جهاد کشاورزی لرستان و سایر دستگاه‌ها، از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از موضوعات مهم این مأموریت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تعامل میان قوای سه‌گانه از رویکردهای دولت است، گفت: با توجه به رویکرد وزیر جهاد کشاورزی و استاندار لرستان، توسعه همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان با سایر دستگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

تأمین ۸۵ درصد کالاهای اساسی در داخل کشور

تیموری با تأکید بر نقش تعاملات بین‌دستگاهی در تقویت بخش کشاورزی، تصریح کرد: بخش کشاورزی مسئول تأمین ۸۵ درصد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در داخل کشور است و تقویت همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند به عملکرد بهتر این بخش کمک کند.

وی با اشاره به عملکرد زنجیره تأمین کالاهای اساسی در جنگ چهل‌روزه، ادامه داد: در آن دوره، کشور در تأمین کالاهای اساسی با کمبود یا کاستی مواجه نشد؛ موضوعی که اهمیت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.

افزایش خرید گندم در لرستان

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت تولید گندم در لرستان، اظهار کرد: میزان خرید گندم در این استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تولید این محصول نیز رشد نسبی داشته است.

تیموری درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز گفت: منابع مورد نیاز برای پرداخت بهای گندم تحویلی کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی به‌صورت صددرصدی تأمین شده است و پرداخت مبالغ باقی‌مانده نیز در هفته‌های آینده تکمیل خواهد شد؛ هرچند پرداخت‌ها در سال جاری با اندکی تأخیر همراه بوده است.

هدف‌گذاری برای بهبود شاخص‌های تولید در سال زراعی جدید

وی با اشاره به گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز سال زراعی جدید، ابراز امیدواری کرد با تلاش کشاورزان و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، شاخص‌های تولید استان در مقایسه با سال گذشته بهبود یابد.

تیموری تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت کشاورزان و تقویت مدیریت و هماهنگی در بخش کشاورزی می‌تواند زمینه ارتقای تولید و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم کند.