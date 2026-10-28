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۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۴

رزمایش «جان‌فدای ایران» در خرم‌آباد آغاز شد

رزمایش «جان‌فدای ایران» در خرم‌آباد آغاز شد

خرم‌آباد- رزمایش مردمی «جان‌فدای ایران» امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خرم‌آباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رزمایش «جان‌فدای ایران» امروز در شهرهای مختلف لرستان برگزار می‌شود. این مراسم صبح چهارشنبه در مرکز لرستان با حضور مسئولان ملی و استانی آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، استاندار لرستان، فرمانده سپاه لرستان، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ... در این مراسم حضور دارند.

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، پیش‌تر از پیش‌بینی حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان خبر داده و بر اهمیت این برنامه در نمایش همبستگی اجتماعی، حمایت از کشور و تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده بود.

شعار این رزمایش در لرستان «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» اعلام شده است.

مسیرهای رژه و اجتماع جان‌فدای ایران در شهرهای لرستان

بر اساس مسیرهای اعلام‌شده، محل برگزاری رژه یا اجتماع در شهرهای مختلف استان به شرح زیر است:

خرم‌آباد: از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب

بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی

ازنا: میدان راه‌آهن

الیگودرز: از میدان امام خمینی(ره) تا میدان امام حسین(ع)

دورود: میدان ولایت

سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر

چگنی: از گلزار شهدا تا مصلای صاحب‌الزمان(عج)

معمولان: از سه‌راه فرمانداری تا جایگاه اجتماع جان‌فدا

پلدختر: میدان شهید بهشتی

رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی(ره)

کوهدشت: روبه‌روی بنیاد شهید

الشتر: خیابان شهدای اقتدار

دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی(ره)

کد مطلب 6992263

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