به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رزمایش «جان‌فدای ایران» امروز در شهرهای مختلف لرستان برگزار می‌شود. این مراسم صبح چهارشنبه در مرکز لرستان با حضور مسئولان ملی و استانی آغاز شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، استاندار لرستان، فرمانده سپاه لرستان، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ... در این مراسم حضور دارند.

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، پیش‌تر از پیش‌بینی حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان خبر داده و بر اهمیت این برنامه در نمایش همبستگی اجتماعی، حمایت از کشور و تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کرده بود.

شعار این رزمایش در لرستان «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» اعلام شده است.

مسیرهای رژه و اجتماع جان‌فدای ایران در شهرهای لرستان

بر اساس مسیرهای اعلام‌شده، محل برگزاری رژه یا اجتماع در شهرهای مختلف استان به شرح زیر است:

خرم‌آباد: از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب

بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی

ازنا: میدان راه‌آهن

الیگودرز: از میدان امام خمینی(ره) تا میدان امام حسین(ع)

دورود: میدان ولایت

سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر

چگنی: از گلزار شهدا تا مصلای صاحب‌الزمان(عج)

معمولان: از سه‌راه فرمانداری تا جایگاه اجتماع جان‌فدا

پلدختر: میدان شهید بهشتی

رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی(ره)

کوهدشت: روبه‌روی بنیاد شهید

الشتر: خیابان شهدای اقتدار

دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی(ره)