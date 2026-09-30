به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق به الجزیره گفت که ماموریت ائتلاف بین‌المللی به پایان رسیده و راه‌‎های هماهنگی مشترک باز خواهد ماند.

العبودی گفت که نهادهای عراقی برای برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی آمادگی دارند.

سخنگوی دولت عراق خاطر نشان کرد که عراق به دنبال ثبات داخلی است و امروز روز حاکمیت کشور است.

العبودی اظهار داشت که با گروه‌های مسلح بر سر پرونده ادغام آنها توافق شده و امور در این مسیر در حال پیشرفت است.

وی تاکید کرد که عراق خود را از درگیری‌ها و تنش‌های جاری در منطقه دور نگه می‌دارد.

سخنگوی دولت عراق گفت که کشورش در حال حرکت به سمت توسعه امکانات و تقویت توانمندی‌های دفاعی خود است.

وی افزود که دولت عراق با همکاری کشورهای همسایه برای کنترل و تامین امنیت مرزهای عراق تلاش می‌کند.

العبودی تاکید کرد که عراق اصل حسن همجواری را در پیش گرفته و با استفاده از خاک خود به عنوان نقطه آغاز برای انجام هرگونه تجاوز مخالف است.