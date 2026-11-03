به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه روسیه، «بیورن اسونونگسن» کاردار نروژ در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای دراین خصوص خبر داد: در این دیدار، مراتب اعتراض شدید روسیه نسبت به توقیف مداوم اموال منقول و غیرمنقول مسکو در نروژ که به درخواست شرکت‌ های اوکراینی انجام شده است، به وی ابلاغ گردید.

در این بیانیه آمده است: ما از طرف نروژی خواستیم که به دقت موازین حقوق بین‌ الملل، از جمله کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد در مورد مصونیت‌ های قضایی دولت‌ ها و اموال آن‌ها را رعایت کند.

بیانیه مذکور اضافه کرد: وزارت امور خارجه روسیه و مقامات ذی‌ربط روسیه برای رفع توقیف از اموال روسیه تلاش خواهند کرد.