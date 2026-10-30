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۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۶

۲۴۴ شب اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان

۲۴۴ شب اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان

ارومیه - در تداوم شب های اقتدار ملی، مردم انقلابی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6994697

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