https://mehrnews.com/x3dtfW ۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۶ کد مطلب 6994697 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۶ ۲۴۴ شب اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان ارومیه - در تداوم شب های اقتدار ملی، مردم انقلابی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6994697 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهل و چهارمین شب تجمعات مردم البرز اجتماع شبانه مردم گرگان در پاسداشت آرمانهای شهدا موج ۲۴۴ حضور مردم اراک با همخوانی قطعهحماسی «بایدبرخاست» خیابانهای گالیکش میزبان حضور شبانه مردم شد اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبری کلاله همچنان پای کار وطن؛ حضور شبانه مردم در میدان میدانداری مردم خمین در شب ۲۴۴ تجدیدعهد با رهبری حماسه حضور مردم ماسال به شب ۲۴۴ رسید برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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