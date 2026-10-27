تکمیل کنارگذر خوانسار به تأمین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی عصر سه‌شنبه در جریان سفر علیرضا قاری‌قرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، مسعود منتظری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان، امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و حمید باقری، مدیرکل پست استان اصفهان، با اشاره به اجرای پروژه قوس به طول یک‌هزار و ۸۰۰ متر بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش شهردار، موضوع آزادسازی مسیر نیز دنبال شد و عملیات اجرایی پروژه در چارچوب اعتبارات و قرارداد پیش‌بینی‌شده انجام گرفت.

وی افزود: برای ادامه برخی پروژه‌های راه‌سازی، مراحل اداری و اخذ مصوبات مربوطه در حال پیگیری است و پس از تصویب نهایی در کمیسیون‌های مربوط، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده دنبال خواهد شد.

فرماندار خوانسار همچنین با اشاره به پروژه اتصال روستای رحمت‌آباد به روستای دُر گلپایگان گفت: این پروژه با هدف بهبود ارتباطات روستایی در دست پیگیری است و با توجه به نیاز آن به تأمین اعتبار، تلاش می‌کنیم زمینه اجرای کامل آن فراهم شود.

وی ادامه داد: پروژه آبرسانی به روستاهای خم پیچ حدود ۹ کیلومتر مدت حدود دو ماه اجرا شد و به تکمیل رسید و آب در اختیار مردم قرار گرفت؛ اقدامی که با توجه به مشکلات ناشی از کم‌آبی و خشک‌شدن منابع تأمین آب، اهمیت زیادی داشت.

فرماندار خوانسار با اشاره به اجرای خط انتقال آب شرب رحمت‌آباد به طول ۱۵ کیلومتر گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان در دست اجراست و امیدواریم با تداوم روند اجرایی، تا دهه فجر تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

توسلی با قدردانی از همراهی شهرداری در اجرای طرح‌های زیرساختی افزود: خط انتقال آب علاوه بر تأمین نیاز مناطق مورد نظر، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز آبی شهر را نیز پوشش دهد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد مخزن ذخیره آب در شهرستان تصریح کرد: با توجه به شرایط توپوگرافی خوانسار، احداث مخزنی با ظرفیت حدود دو هزار مترمکعب پیش‌بینی شده است تا امکان ذخیره‌سازی و توزیع مناسب آب در مناطق مختلف فراهم شود.

فرماندار خوانسار در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه تصفیه‌خانه آب شرب اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است و امیدواریم با تکمیل مراحل اجرایی، این طرح نیز در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

توسلی تأکید کرد: بهره‌برداری از پروژه‌ها باید پس از تکمیل کامل عملیات اجرایی انجام شود تا مردم بتوانند از خدمات پایدار و مناسب آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی همچنین درباره طرح فاضلاب شهری خوانسار اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان شهرستان و استان، بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژه ابلاغ شده است و تأمین اعتبار برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده همچنان دنبال می‌شود.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد پروژه فاضلاب شهری اجرا شده است، افزود: حدود ۳۰ درصد از عملیات اجرایی باقی مانده که برای تکمیل آن، پیگیری‌های لازم در سطح استان ادامه دارد.

توسلی در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به برخی پروژه‌های زیرساختی شهرستان گفت: در حوزه سد ملی و طرح‌های مرتبط، دو پروژه مهم وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند توجه و تخصیص اعتبار است.

وی با اشاره به یکی از تونل‌های در دست اجرا بیان کرد: این پروژه حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما بخشی از مسیر همچنان با مشکلاتی از جمله ریزش و ناپایداری مواجه است و تکمیل آن برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر ضرورت دارد.

فرماندار خوانسار افزود: در این پروژه، از مجموع حدود ۸۰۰ متر عملیات پیش‌بینی‌شده، حدود ۴۵۰ متر باقی مانده است که باید با تأمین اعتبار لازم تکمیل شود تا از بروز مشکلات و خسارات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

توسلی همچنین با اشاره به پروژه کنارگذر خوانسار اظهار کرد: طول اصلی این پروژه حدود ۲۲ کیلومتر است و اجرای آن نقش مهمی در بهبود وضعیت تردد و کاهش مشکلات ترافیکی منطقه دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از عملیات خاک‌برداری این مسیر انجام شده است، گفت: برای تسریع در تکمیل پروژه، بخشی از مسیر به طول حدود ۶.۵ کیلومتر با همکاری شهرداری اجرا شده و پیگیری‌ها برای تکمیل سایر بخش‌ها و اتصال مسیر به جاده رحمت‌آباد ادامه دارد.

فرماندار خوانسار در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی خاطرنشان کرد: موضوع تأمین اعتبار پروژه‌های شهرستان با همراهی نماینده مردم و از طریق مراجعه به مسئولان ملی پیگیری شده و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای طرح‌ها سرعت بیشتری بگیرد و پروژه‌های نیمه‌تمام در موعد مقرر تکمیل شوند.

وی با اشاره به اهمیت کنارگذر خوانسار در حوزه ایمنی تردد و مدیریت بحران اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و پیش‌بینی اعتبارات محدود برای این پروژه، تکمیل آن به تأمین اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مطالبات جدی مردم شهرستان است، افزود: کنارگذر خوانسار علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی، نقش مهمی در پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط بحرانی دارد و ضرورت دارد با تخصیص اعتبار کافی، روند اجرای آن سرعت بگیرد.

توسلی تصریح کرد: در صورت وقوع تصادف حتی در ابعاد کوچک در محور فعلی، ممکن است مسیر اصلی مسدود شود و تردد در این محدوده با مشکلات جدی مواجه شود؛ موضوعی که اهمیت تکمیل کنارگذر را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تجربه انسداد محور در جریان حوادث جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در آن مقطع نیز به‌دنبال وقوع حادثه در یکی از نقاط مسیر، محور مسدود شد و این مسئله نشان داد که تکمیل مسیر جایگزین تا چه اندازه برای تداوم تردد و مدیریت بحران ضروری است.

فرماندار خوانسار با درخواست از مسئولان استانی برای پیگیری تأمین اعتبار این پروژه گفت: کنارگذر خوانسار مطالبه عمومی مردم شهرستان است و امیدواریم با حمایت مسئولان و تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمینه تسریع در اجرای آن فراهم شود.