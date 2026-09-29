۹۹ میلیارد ریال سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری ردههای انتظامی در شهرستان ماهشهر و در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام گشتزنی در سطح این شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازرسی از خودرو، موفق شدند ۳۳ هزار لیتر گازوئیل که بهصورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل میشد را کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشفشده را ۹۹ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شد.
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