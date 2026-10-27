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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

واژگونی پراید در محور کجور ۶ کشته برجای گذاشت

واژگونی پراید در محور کجور ۶ کشته برجای گذاشت

نوشهر -فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از جان‌باختن شش نفر و مصدومیت یک نفر در پی واژگونی خودروی پراید در محور کجور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور کجور، ۶ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد.

وی با اشاره به اینکه جان‌باختگان این حادثه از بومیان منطقه بودند، افزود: این سانحه تلخ موجب اندوه و تأثر مردم منطقه شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، این حادثه را به بستگان داغدار و مردم شهرستان نوشهر و منطقه کجور تسلیت گفت و برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

کد مطلب 6991926

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