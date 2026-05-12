سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات زراعی اظهار کرد: عملیات برداشت چغندرقند پاییزه از سطح مزارع مناطق گرمسیری استان کرمانشاه آغاز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان جزئیات سطح زیر کشت این محصول افزود: امسال سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در مناطق گرمسیری استان، شامل شهرستانهای سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب به ۶ هزار و ۷۸۲ هکتار رسیده است.
وی در ادامه پیشبینیهای تولید را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع، پیشبینی میشود بیش از ۴۲۰ هزار تن چغندرقند پاییزه از این اراضی برداشت شود.
کریمی با تأکید بر حمایت از کشاورزان و تضمین خرید محصول آنان بیان کرد: قیمت خرید تضمینی تعیینشده برای این محصول، ۹ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است که حمایت مناسبی از کشاورزان زحمتکش منطقه به عمل میآورد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص ظرفیت فرآوری این محصول در داخل استان گفت: هماکنون ۷ کارخانه قند در استان فعال هستند و طبق هماهنگیهای صورتگرفته، برنامهریزی شده است که حدود ۲۰۰ هزار تن از محصول برداشتشده توسط همین کارخانههای داخلی خریداری و فرآوری شود.
وی با اشاره به زمانبندی عملیات برداشت، خاطرنشان کرد: برداشت چغندرقند پاییزه از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است و روند جمعآوری آن تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.
کریمی در پایان با اشاره به جایگاه ارزشمند استان در تولید این محصول استراتژیک یادآور شد: استان کرمانشاه در سال گذشته با تولید مجموعاً ۱.۶ میلیون تن چغندرقند (شامل کشتهای بهاره و پاییزه) موفق شد رتبه دوم کشور را به خود اختصاص دهد. با برنامهریزیهای انجامشده، هدفگذاری ما برای سال جاری رسیدن به تولید ۱.۷ میلیون تن است که این رقم نشاندهنده افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولید نسبت به پارسال خواهد بود.
