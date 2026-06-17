دعوت سه بازیکن پالایش نفت بندرعباس به اردوی تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران و به دعوت وحید شمسایی، فهرست ۲۰ بازیکن برای حضور در نخستین اردوی آماده‌سازی سال جاری اعلام شد.



در این میان سه بازیکن از تیم پالایش نفت بندرعباس شامل محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی و امیرحمزه صدیق‌زاده به این اردو دعوت شدند.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این اردو از ۱۰ تا ۱۷ تیرماه در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری آن، ارزیابی وضعیت فنی بازیکنان و ایجاد هماهنگی‌های تاکتیکی برای برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی عنوان شده است.



دعوت همزمان سه بازیکن از پالایش نفت بندرعباس به اردوی تیم ملی، بیانگر عملکرد مطلوب این باشگاه در رقابت‌های داخلی و همچنین توجه کادر فنی تیم ملی به ظرفیت‌های لیگ برتر فوتسال کشور ارزیابی می‌شود.