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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

احمدی: ۵۵ هزار سند مالکیت تک‌برگ در استان مرکزی صادر شد

احمدی: ۵۵ هزار سند مالکیت تک‌برگ در استان مرکزی صادر شد

اراک- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی از صدور ۵۵ هزار و ۲۹۵ سند مالکیت تک‌برگ در استان از ابتدای سال جاری تا چهارم آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ رأی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی صادر شد که این رقم در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۲۹۴ رأی رسید و از ابتدای سال جاری تا چهارم آبان‌ماه نیز ۱۸ هزار و ۳۱۵ رأی صادر شده است.

وی افزود: در حوزه صدور اسناد مالکیت تک‌برگ نیز در سال گذشته تعداد ۱۹ هزار و ۵۲ فقره سند صادر شد و این روند در سال جاری با صدور ۵۵ هزار و ۲۹۵ سند تا چهارم آبان‌ماه ادامه یافته است.

احمدی با اشاره به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴ هزار و ۶۵۹ فقره و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۵۷ فقره سند دفترچه‌ای به تک‌برگ تبدیل شد و در سال جاری نیز تا چهارم آبان‌ماه، ۱۰ هزار و ۸۴۷ فقره سند در این بخش تعیین تکلیف و به مردم تحویل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به واگذاری بخشی از فرایند اجرای قانون به مدیریت و سازمان جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ قطعه و در سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۶۳۵ قطعه در این حوزه تعیین تکلیف شد و امسال نیز اقدامات مربوط به ۹ هزار و ۷۵۵ قطعه انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی از آماده‌سازی ۲ هزار سند برای شرکت‌های صنعتی خبر داد و تاکید کرد: این اسناد در ماه‌های اخیر صادر شده و در این نشست تحویل نمایندگان شرکت‌ها می‌شود.

احمدی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت در واحدهای صنعتی استان افزود: با توجه به ظرفیت صنعتی استان مرکزی، تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری نیز تعداد قابل توجهی سند مالکیت برای شرکت‌ها صادر و فرایند تعیین تکلیف املاک این بخش تسریع شود؛ چراکه میزان صدور اسناد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در این حوزه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره بوده است.

وی به اجرای قانون ساماندهی اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵ هزار و ۷۸۷ فقره سند، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۳ فقره و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۴ هزار و ۲۵۴ فقره سند صادر شده است.

احمدی تصریح کرد: منظور از سند اولیه، املاکی است که پیش از این هیچ‌گونه سابقه صدور سند مالکیت برای آن‌ها وجود نداشته و اقدامات ثبتی برای نخستین بار در مورد آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: تعداد اسناد اولیه صادرشده در سال ۱۴۰۳ به ۳ هزار و ۸۸۸ فقره رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲ هزار و ۵۷۲ فقره سند صادر شد و از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۹۴۴ فقره سند اولیه صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با تأکید بر ضرورت صیانت از بیت‌المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی بیان کرد: با همکاری مجموعه‌های مرتبط و اداره کل منابع طبیعی، فرایند تثبیت و صدور اسناد اراضی ملی به‌طور کامل انجام شده و امروز نیز آخرین سند این بخش تحویل خواهد شد.

احمدی از آماده تحویل بودن یک‌هزار و ۵۰۰ سند اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: بخش عمده این اسناد مربوط به شهرستان فراهان است که در این نشست برای تحویل به نمایندگان مردم و مسئولان مربوطه آماده شده است.

وی افزود: همکاران ثبتی و اعضای هیئت‌های مرتبط، با وجود محدودیت‌ها و بدون دریافت حق‌الزحمه جداگانه برای حضور در این هیئت‌ها، با رویکردی مسئولانه و در راستای حل مشکلات مردم فعالیت می‌کنند.

وی خواستار تعیین تکلیف وضعیت مالکیت تعدادی از پلاک‌های واقع در شهر اراک شد و گفت: در برخی مناطق شهری، عرصه متعلق به دولت است، اما مردم طی سالیان گذشته در این اراضی بناهایی احداث کرده و همچنان در زمینه مالکیت املاک خود با بلاتکلیفی مواجه هستند.

احمدی تصریح کرد: در برخی استان‌ها با پیگیری مسئولان و اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه تعیین تکلیف این‌گونه املاک فراهم شده است و انتظار می‌رود با همراهی استاندار مرکزی، نمایندگان استان و رئیس کل دادگستری مرکزی، راهکار قانونی مشخصی برای حل این مسئله در اراک نیز اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف این املاک می‌تواند به رفع مشکلات حقوقی و ثبتی ساکنان، به‌ویژه خانوارهایی که با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند، کمک کند و مجموعه ثبت اسناد نیز در چارچوب وظایف قانونی خود آمادگی دارد پس از فراهم شدن مقدمات لازم، اقدامات مربوطه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

کد مطلب 6992376

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