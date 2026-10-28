به گزارش خبرنگار مهر، رسول احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ رأی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی صادر شد که این رقم در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۲۹۴ رأی رسید و از ابتدای سال جاری تا چهارم آبان‌ماه نیز ۱۸ هزار و ۳۱۵ رأی صادر شده است.

وی افزود: در حوزه صدور اسناد مالکیت تک‌برگ نیز در سال گذشته تعداد ۱۹ هزار و ۵۲ فقره سند صادر شد و این روند در سال جاری با صدور ۵۵ هزار و ۲۹۵ سند تا چهارم آبان‌ماه ادامه یافته است.

احمدی با اشاره به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴ هزار و ۶۵۹ فقره و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۵۷ فقره سند دفترچه‌ای به تک‌برگ تبدیل شد و در سال جاری نیز تا چهارم آبان‌ماه، ۱۰ هزار و ۸۴۷ فقره سند در این بخش تعیین تکلیف و به مردم تحویل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به واگذاری بخشی از فرایند اجرای قانون به مدیریت و سازمان جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ قطعه و در سال گذشته تعداد ۱۱ هزار و ۶۳۵ قطعه در این حوزه تعیین تکلیف شد و امسال نیز اقدامات مربوط به ۹ هزار و ۷۵۵ قطعه انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی از آماده‌سازی ۲ هزار سند برای شرکت‌های صنعتی خبر داد و تاکید کرد: این اسناد در ماه‌های اخیر صادر شده و در این نشست تحویل نمایندگان شرکت‌ها می‌شود.

احمدی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت در واحدهای صنعتی استان افزود: با توجه به ظرفیت صنعتی استان مرکزی، تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری نیز تعداد قابل توجهی سند مالکیت برای شرکت‌ها صادر و فرایند تعیین تکلیف املاک این بخش تسریع شود؛ چراکه میزان صدور اسناد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در این حوزه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره بوده است.

وی به اجرای قانون ساماندهی اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵ هزار و ۷۸۷ فقره سند، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۳ فقره و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۴ هزار و ۲۵۴ فقره سند صادر شده است.

احمدی تصریح کرد: منظور از سند اولیه، املاکی است که پیش از این هیچ‌گونه سابقه صدور سند مالکیت برای آن‌ها وجود نداشته و اقدامات ثبتی برای نخستین بار در مورد آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: تعداد اسناد اولیه صادرشده در سال ۱۴۰۳ به ۳ هزار و ۸۸۸ فقره رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲ هزار و ۵۷۲ فقره سند صادر شد و از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۹۴۴ فقره سند اولیه صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با تأکید بر ضرورت صیانت از بیت‌المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی بیان کرد: با همکاری مجموعه‌های مرتبط و اداره کل منابع طبیعی، فرایند تثبیت و صدور اسناد اراضی ملی به‌طور کامل انجام شده و امروز نیز آخرین سند این بخش تحویل خواهد شد.

احمدی از آماده تحویل بودن یک‌هزار و ۵۰۰ سند اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: بخش عمده این اسناد مربوط به شهرستان فراهان است که در این نشست برای تحویل به نمایندگان مردم و مسئولان مربوطه آماده شده است.

وی افزود: همکاران ثبتی و اعضای هیئت‌های مرتبط، با وجود محدودیت‌ها و بدون دریافت حق‌الزحمه جداگانه برای حضور در این هیئت‌ها، با رویکردی مسئولانه و در راستای حل مشکلات مردم فعالیت می‌کنند.

وی خواستار تعیین تکلیف وضعیت مالکیت تعدادی از پلاک‌های واقع در شهر اراک شد و گفت: در برخی مناطق شهری، عرصه متعلق به دولت است، اما مردم طی سالیان گذشته در این اراضی بناهایی احداث کرده و همچنان در زمینه مالکیت املاک خود با بلاتکلیفی مواجه هستند.

احمدی تصریح کرد: در برخی استان‌ها با پیگیری مسئولان و اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه تعیین تکلیف این‌گونه املاک فراهم شده است و انتظار می‌رود با همراهی استاندار مرکزی، نمایندگان استان و رئیس کل دادگستری مرکزی، راهکار قانونی مشخصی برای حل این مسئله در اراک نیز اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف این املاک می‌تواند به رفع مشکلات حقوقی و ثبتی ساکنان، به‌ویژه خانوارهایی که با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند، کمک کند و مجموعه ثبت اسناد نیز در چارچوب وظایف قانونی خود آمادگی دارد پس از فراهم شدن مقدمات لازم، اقدامات مربوطه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد.