طنین زنگ پدافند غیرعامل در سمنان؛ دانش آموزان با خودمراقبتی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه زنگ هفته پدافند غیرعامل با حضور استاندار سمنان، فرماندار سمنان، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان و جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در دبیرستان پسرانه بایگان مرکز استان نواخته شد.

در این مراسم که به صورت نمادین و متمرکز در سمنان برگزار می شد بر ضرورت آشنایی دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی با مبانی خود مراقبتی و پدافند غیرعامل تاکید شد.

استاندار سمنان در این مراسم اعلام کرد: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات مهمی است که باید در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد و همه افراد، در هر سن و موقعیتی، مسئولیت دارند اصول حفاظت از خود و دیگران را فرا بگیرند و در زندگی روزمره به کار ببندند.

محمد جواد کولیوند بیان کرد: پدافند غیرعامل یکی از موضوعات مهمی است که باید در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد و همه افراد، در هر سن و موقعیتی، مسئولیت دارند اصول حفاظت از خود و دیگران را فرا بگیرند و در زندگی روزمره به کار ببندند.

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در فضای مجازی تصریح کرد: حفاظت از اطلاعات شخصی و داده‌های موجود در تلفن همراه، رایانه و سایر ابزارهای دیجیتال، از ضرورت‌های زندگی امروز است و دانش‌آموزان باید با شیوه‌های صیانت از اطلاعات آشنا شوند و همچنین انتشار پیام‌ها و مطالب در فضای مجازی بدون بررسی صحت آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اطلاعات نادرست و ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه شود.

استاندار سمنان گفت: کسب دانش و آگاهی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و افراد برای حفاظت از خود و جامعه، اطلاعات لازم را در حوزه‌های مختلف فرا بگیرند. پدافند غیرعامل موضوعی محدود به شرایط بحرانی نیست، بلکه در موقعیت‌های گوناگون زندگی، از حضور در محیط‌های آموزشی تا سفر و فعالیت‌های روزمره، کاربرد دارد.