درختکاری باید به فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه تبلیغات اسلامی با منابع طبیعی استان زنجان، با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های فرهنگی و تبلیغی برای حفاظت از طبیعت اظهار کرد: جهاد تبیین مأموریت محوری سازمان تبلیغات اسلامی است و این مأموریت با شناسایی و گره‌گشایی از مسائل ذهنی مردم، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و تقویت آگاهی و اعتماد عمومی محقق می‌شود.

وی افزود: جهاد تبیین تنها به موضوعات سیاسی و اعتقادی محدود نیست، بلکه هر حوزه‌ای که مردم درباره آن پرسش یا دغدغه‌ای دارند، می‌تواند زمینه‌ای برای روشنگری و آگاهی‌بخشی باشد. حفاظت از منابع طبیعی، درختکاری، نگهداری از جنگل‌ها و مراتع و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی نیز از جمله موضوعاتی است که می‌توان با استفاده از آموزه‌های دینی و ظرفیت مبلغین درباره اهمیت آن فرهنگ‌سازی کرد.

درختکاری؛ جلوه‌ای از مسئولیت دینی و اجتماعی

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به جایگاه درختکاری و حفظ طبیعت در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: در فرهنگ دینی، توصیه‌های فراوانی درباره کاشت و نگهداری از درختان، آبادانی زمین و پرهیز از تخریب طبیعت وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت برای تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست بهره گرفت.

محمدی ادامه داد: اگر مردم بدانند مراقبت از درختان، حفظ پوشش گیاهی و نگهداری از مراتع با ارزش‌های دینی و اخلاقی پیوند دارد، این شناخت می‌تواند به تقویت احساس مسئولیت فردی و اجتماعی آنان منجر شود.

وی افزود: درختکاری تنها به کاشت یک نهال محدود نمی‌شود، بلکه نگهداری صحیح از درخت، تأمین نیازهای آن و مراقبت از فضای سبز نیز بخش مهمی از این مسئولیت است. ازاین‌رو، برنامه‌های فرهنگی باید در کنار ترویج کاشت درخت، بر اهمیت حفظ و نگهداری از درختان موجود نیز تأکید کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: تبیین مفاهیم دینی به زبانی قابل فهم برای مردم و پیوند دادن توصیه‌های اخلاقی با رفتارهای روزمره می‌تواند حفاظت از طبیعت را از یک توصیه عمومی فراتر ببرد و به یک باور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی تبدیل کند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به گستردگی شبکه تبلیغی این سازمان در شهرها و روستاهای استان اظهار کرد: روحانیون، مبلغین، مداحان، شاعران آیینی، فعالان قرآنی و دیگر گروه‌های مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی از ظرفیت‌های ارزشمند برای انتقال مفاهیم دینی و ترویج رفتارهای مسئولانه در جامعه برخوردارند.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و ترویج فرهنگ درختکاری نیز به کار گرفته شود؛ به‌ویژه در مناطق روستایی و محلاتی که روحانیون به دلیل ارتباط مستمر با مردم، از جایگاه ارتباطی ویژه‌ای برخوردارند.

محمدی تصریح کرد: آگاهی‌بخشی درباره اهمیت درختان، ضرورت مراقبت از پوشش گیاهی، پیشگیری از تخریب مراتع و آموزش روش‌های صحیح نگهداری از طبیعت می‌تواند در برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر مبلغین با مسائل تخصصی منابع طبیعی آشنا شوند و اطلاعات صحیح و کاربردی را در کنار آموزه‌های دینی در اختیار مردم قرار دهند، تأثیرگذاری برنامه‌های فرهنگی افزایش خواهد یافت و زمینه مشارکت آگاهانه‌تر مردم فراهم می‌شود. آموزش مبلغین برای ترویج علمی و صحیح درختکاری

محمدی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی و مجموعه منابع طبیعی استان گفت: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت شبکه تبلیغی در موضوعات تخصصی، نیازمند آموزش و استفاده از دانش کارشناسان مربوطه است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای روحانیون و مبلغین می‌تواند آنان را با اهمیت منابع طبیعی، اصول حفاظت از پوشش گیاهی و راهکارهای صحیح مراقبت از درختان آشنا کند تا بتوانند اطلاعات دقیق‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: ترکیب دانش تخصصی کارشناسان منابع طبیعی با توانمندی‌های فرهنگی و ارتباطی روحانیون می‌تواند الگویی مؤثر برای همکاری بین‌دستگاهی ایجاد کند.

وی تأکید کرد: توصیه‌های مربوط به درختکاری و نگهداری از فضای سبز باید با راهنمایی کارشناسان و متناسب با شرایط اقلیمی و نیازهای هر منطقه ارائه شود تا اقدامات مردمی از پشتوانه علمی کافی برخوردار باشد و امکان مراقبت مؤثر از درختان افزایش یابد.

درختان مثمر؛ فرصتی برای تقویت مشارکت مردمی

محمدی با اشاره به اهمیت پیوند میان فرهنگ‌سازی و اقدامات عملی اظهار کرد: ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت زمانی اثربخش خواهد بود که مردم علاوه بر آگاهی از اهمیت این موضوع، راه‌های صحیح مشارکت در آن را نیز فرا بگیرند.

وی افزود: برگزاری نشست‌های آموزشی، تولید محتوای دینی و فرهنگی درباره درختکاری، استفاده از ظرفیت مساجد و محافل قرآنی و اجرای برنامه‌های مشترک در مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند به گسترش این فرهنگ کمک کند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اهمیت درختان مثمر و نقش آن‌ها در زندگی مردم خاطرنشان کرد: توجه به درختانی که علاوه بر ارزش زیست‌محیطی، امکان بهره‌مندی مستقیم مردم از محصولات آن‌ها را فراهم می‌کنند، می‌تواند ارتباط مردم با فضای سبز را تقویت کرده و انگیزه آنان را برای کاشت و نگهداری از درختان افزایش دهد.

وی ادامه داد: معرفی نمونه‌های موفق درختکاری، تشویق خانواده‌ها و جوانان به مراقبت از درختان و تبیین پیامدهای تخریب منابع طبیعی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی مورد توجه قرار گیرد.

محمدی تأکید کرد: هدف این برنامه‌ها نباید صرفاً برگزاری مراسم کاشت نهال باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم در نگهداری از درختان و صیانت از فضای سبز نیز مشارکت مستمر داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: صرف ارائه پیام برای اثرگذاری کافی نیست، بلکه باید زمینه پذیرش آن نیز فراهم شود. هر اندازه ارتباط با مردم بر پایه خیرخواهی، خدمت صادقانه و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی آنان شکل بگیرد، امکان همراهی و مشارکت اجتماعی افزایش می‌یابد.

محمدی افزود: حفاظت از منابع طبیعی نیز به مشارکت آگاهانه مردم نیاز دارد. هنگامی که شهروندان اهمیت درختان و مراتع را در زندگی روزمره خود درک کنند و بدانند اقدامات آنان چه تأثیری بر آینده فرزندانشان دارد، زمینه مسئولیت‌پذیری و همکاری اجتماعی تقویت می‌شود.

وی با اشاره به تجربه‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: برنامه‌هایی مانند «محفل»، «ستاره‌ها»، «معلا»، «زندگی با آیه‌ها» و فعالیت‌های مرتبط با عید غدیر و جاماندگان اربعین نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تقویت احساس تعلق عمومی می‌تواند دامنه فعالیت‌های فرهنگی را گسترش دهد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی نیز می‌توان با همین رویکرد، برنامه‌هایی طراحی کرد که محور آن‌ها حفاظت از طبیعت و مسئولیت همگانی باشد و خانواده‌ها، جوانان، روحانیون، گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی متناسب با توانایی خود در آن مشارکت کنند.

کاشت درخت به یاد شهدا؛ پیوند فرهنگ ایثار با حفاظت از محیط زیست

محمدی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه درختکاری و کاشت درخت به نام و یاد شهدا، این اقدامات را فرصتی برای پیوند دادن فرهنگ ایثار و شهادت با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از محیط زیست دانست.

وی اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی مرتبط با درختکاری، در صورت همراهی با آموزش و مشارکت مردمی، می‌توانند علاوه بر ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی، زمینه توجه بیشتر جامعه به حفظ سرمایه‌های طبیعی و مسئولیت در قبال نسل‌های آینده را فراهم کنند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در پایان با اعلام آمادگی این اداره‌کل برای همکاری با مجموعه منابع طبیعی استان گفت: استفاده از ظرفیت روحانیون، مبلغین، فعالان قرآنی و شبکه‌های مردمی، مستلزم تدوین برنامه‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، تولید محتوای دینی و فرهنگی و استمرار تعامل میان کارشناسان منابع طبیعی و شبکه تبلیغی استان است.

محمدی ابراز امیدواری کرد با توسعه این همکاری‌ها، زمینه گسترش فرهنگ درختکاری، مراقبت از درختان، صیانت از مراتع و پوشش گیاهی و افزایش مشارکت مردم در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان زنجان فراهم شود.