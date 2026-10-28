حکم سرپرستی جواد داوری در فدراسیون بسکتبال تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع فوق العاده فدراسیون بسکتبال که ۳۰ اردیبهشت به ریاست شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش برگزار شد، جواد داوری به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد.

این در حالی بود که دوره ریاست داوری در بسکتبال ۹ اسفند سال گذشته و همزمان با جنگ رمضان به پایان رسیده بود اما وزارت ورزش به منظور حفظ ثبات مدیریتی در فدراسیون بسکتبال تا پایان بازی های آسیایی، تصمیم به تعویق انتخابات این فدراسیون و ادامه حضور داوری به عنوان سرپرست گرفت.

قرار بود سرپرستی جواد داوری تا پایان بازی های آسیایی باشد و بعد از آن فدراسیون بسکتبال وارد دوره انتخابات شود. این اتفاق از ۲ آبان با آغاز نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال آغاز شد اما تغییری در سرپرستی ایجاد نشد.

وزارت ورزش طی حکمی سرپرستی جواد داوری را در فدراسیون بسکتبال تمدید کرد.

خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان «بسکتبال پس از بازی های آسیایی؛ انتخابات در سایه ثبات مدیریتی» به این موضوع پرداخته بود.

نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال تا ۱۳ ابان ادامه خواهد داشت