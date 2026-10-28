اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در تدوین مقابله با آلودگی پلاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظ محیط زیست، در حاشیه هفدهمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (COP17)، دیدار آقای حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه با رئیس کمیته مذاکرات بین‌الدولی مقابله با آلودگی پلاستیک و دبیر اجرایی دبیرخانه این کمیته در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) برگزار شد.

در این دیدار، بر تعهد و مشارکت سازنده جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات و دستیابی به معاهده‌ای مؤثر برای مقابله با آلودگی پلاستیک تأکید شد.

نمایندگان کشورمان با تشریح مواضع ملی ایران، بر ضرورت رعایت حق توسعه کشورها، اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و توجه به شرایط و ظرفیت‌های ملی تأکید کردند. همچنین، تأمین منابع مالی کافی و قابل پیش‌بینی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی برای کشورهای در حال توسعه و پرهیز از تحمیل تعهدات یکسان و غیرواقع‌بینانه از جمله محورهای مورد تأکید هیئت ایرانی بود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که معاهده آتی باید با در نظر گرفتن تفاوت شرایط اقتصادی و زیرساختی کشورها، رویکردی واقع‌بینانه و قابل اجرا داشته باشد و امکان انتخاب راهکارهای متناسب با اولویت‌ها و شرایط ملی را فراهم کند.