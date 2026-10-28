دستگیری متهم ۶ هزار میلیارد تومانی با عملیات غافلگیرانه پلیس در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی صدور حکم جلب سراسری برای یکی از متهمان کلان اقتصادی به اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات، شناسایی و دستگیری وی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه میزان تعهدات ارزی ایفا نشده این متهم ۶۷ ساله بیش از ۱۹ میلیون دلار برآورد شده است، افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی گیلان با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای فنی و ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در شهرستان رشت شدند و وی را طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شد، تصریح کرد: پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و مفسدان بازار ارز قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.