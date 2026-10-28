  1. استانها
  2. گیلان
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

دستگیری متهم ۶ هزار میلیارد تومانی با عملیات غافلگیرانه پلیس در رشت

دستگیری متهم ۶ هزار میلیارد تومانی با عملیات غافلگیرانه پلیس در رشت

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور با بیش از ۱۹ میلیون دلار تعهد ارزی ایفا نشده، معادل حدود ۶ هزار میلیارد تومان، در شهرستان رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی صدور حکم جلب سراسری برای یکی از متهمان کلان اقتصادی به اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات، شناسایی و دستگیری وی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه میزان تعهدات ارزی ایفا نشده این متهم ۶۷ ساله بیش از ۱۹ میلیون دلار برآورد شده است، افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی گیلان با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای فنی و ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در شهرستان رشت شدند و وی را طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شد، تصریح کرد: پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و مفسدان بازار ارز قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

کد مطلب 6992593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها