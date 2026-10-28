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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

نمایشگاه ۳۰ اثر پرتره هایپررئال در الیگودرز برپا شد

نمایشگاه ۳۰ اثر پرتره هایپررئال در الیگودرز برپا شد

الیگودرز- نمایشگاه انفرادی نقاشی با ارائه ۳۰ اثر در تکنیک سیاه‌قلم و با محوریت پرتره‌های هایپررئال در شهرستان الیگودرز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشی با موضوع پرتره‌های هایپررئال، در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ، محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز، آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه، ۳۰ اثر نقاشی با تکنیک سیاه‌قلم و رویکردی واقع‌گرایانه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است؛ آثاری که با تمرکز بر جزئیات چهره، ظرافت‌های بصری و بازنمایی دقیق ویژگی‌های چهره انسان، توانمندی‌های هنرمند در حوزه طراحی و نقاشی پرتره را به نمایش می‌گذارند.

برپایی این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌های هنرهای تجسمی و جلوه‌های تکنیک سیاه‌قلم در خلق آثار واقع‌گرایانه فراهم کرده است.

نمایشگاه تا ۱۵ آبان میزبان علاقه‌مندان است

این نمایشگاه از پنجم تا پانزدهم آبان‌ماه، همه‌روزه در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ پذیرای علاقه‌مندان و عموم مردم خواهد بود.

بازدید از این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ شهرستان الیگودرز برای عموم آزاد است.

کد مطلب 6992607

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