به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخورد دو قطار سریع‌السیر در خط ریلی متصل‌کننده مادرید به منطقه آندلس در جنوب اسپانیا، روز چهارشنبه دست‌کم ۳۰ کشته بر جای گذاشت.

این حادثه در حالی رخ داد که ۹ ماه پیش نیز برخورد قطارهای سریع‌السیر متعلق به همین شرکت‌ها در همین مسیر، در نزدیکی آداموس در استان کوردوبا به کشته شدن ۴۶ نفر منجر شده بود. آن سانحه بحث‌هایی درباره میزان سرمایه‌گذاری در نگهداری خطوط ریلی اسپانیا در سال‌های اخیر برانگیخت.

شرکت مدیریت زیرساخت‌های ریلی اسپانیا اعلام کرد حرکت قطارها در خط مادرید ـ آندلس پس از برخورد از پشت دو قطار متوقف شده است.

به گفته سخنگوی دولت منطقه کاستیا-لامانچا، قطاری متعلق به شرکت رنفه و قطاری از شرکت ایریو اندکی پس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی با یکدیگر برخورد کردند و در پی آن، دو واگن قطار ایریو از ریل خارج شد.

یک منبع در دولت منطقه‌ای شمار جان‌باختگان را دست‌کم ۳۰ نفر اعلام کرد. تصاویر منتشرشده از تلویزیون منطقه کاستیا-لامانچا، قطاری از ریل خارج‌شده را نشان می‌داد که دست‌کم یک واگن آن روی بخش مرتفع خط باقی مانده بود؛ در حالی که قطعات فلزی پیچ‌خورده و بقایای قطار در دامنه زیر خط پراکنده شده بودند.

شرکت مدیریت زیرساخت‌های ریلی اعلام کرد این حادثه در خط مادرید به سویا رخ داده است. مانوئل گالان، شهردار شهر اوردا در نزدیکی محل حادثه، گفت نیروهای امدادی از شورای شهر خواسته‌اند امکانات اضطراری، از جمله یک سالن ورزشی، را برای اسکان مسافران و مصدومان آماده کند.

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