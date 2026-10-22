ممنوعیت برگزاری تظاهرات در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اداره پلیس پاریس اعلام کرد که راهپیمایی‌ ها و تجمعات اعلام نشده را در چندین منطقه از پایتخت فرانسه برای امروز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۸ شب ممنوع کرده است.

بر اساس این گزارش،‌ دو مورد برگزاری تظاهرات دانشجویی نیز که برای امروز در پاریس و لیون برنامه‌ ریزی شده بود، لغو شده است.

فرمان پلیس پاریس به طور ویژه مناطق اطراف کاخ الیزه و دفتر نخست وزیری فرانسه، پارلمان، موزه لوور، خیابان شانزه لیزه و ایستگاه‌ های قطار و همچنین میدان ایتالیا، میدان باستیل، میدان جمهوری، میدان شاتله، له‌اَل (بازار بزرگ قدیمی فروش مواد غذایی)، لیل دو لا سیته و محله فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای را شامل می شود.

به گزارش روزنامه فرانسوی زبان لوپاریزیَن، اداره پلیس پاریس «ناتوانی برگزارکنندگان در جلوگیری از خشونت ها» حین برگزاری تجمعات قبلی را دلیل ممنوعیت برگزاری راهپیمایی ذکر کرده است!

این تحولات پس از تظاهرات گسترده و تخریب های ۱۷ اکتبر که در جریان اعتراضات به هزینه‌ های بالای زندگی رخ داد، انجام می‌ شود. این اعتراضات به شرایط تحصیل و پلتفرم پذیرش دانشگاه موسوم به "پارکورسوپ" (Parcoursup) نیز مربوط می‌ شود.