به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه ششمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: فرهنگ، آداب، احکام و معارف قرآنی باید در سبک زندگی خانواده‌ها نمود پیدا کند و ارتباط با قرآن نباید صرفاً به نگهداری و تلاوت ظاهری آن محدود شود.

وی با اشاره به سفارش پیامبر اکرم(ص) درباره قرآن و عترت افزود: برای بهره‌مندی از آموزه‌های دینی، باید شیوه زندگی و رفتار خود را بر اساس تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) تنظیم کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه ایران اسلامی جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ قرآن، ولایت و مکتب اهل‌بیت(ع) دارد، یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و با یادآوری سخنان این شهید درباره ایران به‌عنوان حرم، بر اهمیت صیانت از کشور و ارزش‌های آن تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه، کارکنان انتظامی را از حافظان و خادمان امنیت کشور دانست و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی این مجموعه در سطوح استانی و شهرستانی را اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به مسئولیت دینی و اجتماعی نیروهای انتظامی تصریح کرد: در کنار اقدامات اجرایی و انتظامی، برخورداری از امنیت اخلاقی، معنوی، روحی و فرهنگی اهمیت فراوانی دارد و آموزه‌های قرآنی می‌توانند به‌عنوان عاملی درونی، نیروها را در انجام مسئولیت‌ها و صیانت از امنیت جامعه یاری کنند.

امام جمعه ساری همچنین با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی انتظامی مازندران و کارکنان این مجموعه در تأمین امنیت استان، به شرایط خاص جمعیتی مازندران اشاره کرد و گفت: جمعیت حدود سه‌ونیم میلیون نفری استان در برخی مقاطع، به‌ویژه ایام جنگ و دوره‌های اوج حضور مسافران، افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و گاهی به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد؛ موضوعی که مسئولیت تأمین امنیت را دشوارتر می‌کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود، یاد و خاطره شهدای انتظامی مازندران، به‌ویژه ۲۷ شهیدی را که مراسم بزرگداشت آنان شب گذشته در میدان آیینی امام حسین(ع) ساری برگزار شد، گرامی داشت و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) و شادی روح امام راحل و شهدای گرانقدر دعا کرد.