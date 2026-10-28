به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام نخستین قطار کانتینری صادراتی قم به مقصد چین، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در گسترش تجارت خارجی اظهار کرد: راه‌اندازی این مسیر ریلی، امکان انتقال مستقیم کالاهای صادراتی استان به چین را فراهم کرده و با کاهش زمان جابه‌جایی، زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را مهیا می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش از این بخشی از کالاهای صادراتی قم از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق بنادر کشور به چین منتقل می‌شد، افزود: با برقراری مسیر مستقیم ریلی، مدت انتقال کالا دست‌کم دو روز کاهش می‌یابد و صادرکنندگان می‌توانند محصولات خود را با صرف زمان و هزینه کمتری به بازار هدف برسانند.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری استان بیان کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی در کنار حمایت از فعالان اقتصادی، می‌تواند ظرفیت صادرات محصولات تولیدی قم را افزایش دهد و زمینه دسترسی آسان‌تر تولیدکنندگان به بازارهای بین‌المللی را فراهم سازد.

بهنام‌جو با اشاره به افزایش ۷۵ درصدی صادرات استان قم نسبت به سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: این رشد نشان‌دهنده ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه تولید و تجارت خارجی است و تداوم این روند به برنامه‌ریزی منسجم برای رفع موانع صادرات و تسهیل فرآیند انتقال کالا نیاز دارد.

حمایت از صادرکنندگان باید تقویت شود

وی با اشاره به نقش صادرات در تأمین ارز مورد نیاز کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین ارز و واردات مواد اولیه به منابع ارزی حاصل از صادرات نیاز دارد، پشتیبانی از صادرکنندگان باید در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قم افزود: تسهیل دسترسی به تسهیلات، توجه به مسائل مالیاتی و توسعه امکانات حمل‌ونقل از جمله محورهایی است که می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت صادرکنندگان کمک کند و روند حضور محصولات ایرانی در بازارهای خارجی را سرعت ببخشد.

بهنام‌جو با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی قم اظهار کرد: لوازم خانگی، محصولات فولادی، فرآورده‌های پتروشیمی، مواد غذایی و فرش از جمله محصولات صادراتی استان هستند که به کشورهای مختلف، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و بازارهای اروپایی، ارسال می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به جایگاه فرش ابریشم قم در اقتصاد و هویت فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: برای برگزاری نمایشگاه فرش برنامه‌ریزی شده است و حمایت از تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان این محصول نیز در دستور کار قرار دارد.

اتصال شهرک‌های صنعتی قم به ریل توسعه می‌یابد

استاندار قم توسعه شبکه ریلی و اتصال مراکز صنعتی به خطوط اصلی راه‌آهن را از برنامه‌های مهم استان دانست و بیان کرد: اتصال منطقه صنعتی سیل در سال گذشته انجام شده و عملیات اتصال شهرک صنعتی شکوهیه نیز آغاز خواهد شد.

بهنام‌جو با اشاره به روند پیشرفت طرح اتصال منطقه سلفچگان به شبکه ریلی اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما اکنون میزان پیشرفت آن از ۸۰ درصد فراتر رفته است و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن تا سال آینده به پایان برسد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل افزود: اتصال مراکز صنعتی به شبکه راه‌آهن، امکان انتقال حجم بیشتری از محصولات تولیدی را از مسیر ریلی فراهم می‌کند و می‌تواند بخشی از نیاز صنایع استان به حمل‌ونقل جاده‌ای را کاهش دهد.

استاندار قم خاطرنشان کرد: با تکمیل پروژه‌های اتصال مراکز صنعتی به خطوط ریلی و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت جابه‌جایی بیش از پنج میلیون تن بار در استان از طریق راه‌آهن فراهم خواهد شد.

حمل‌ونقل ریلی به کاهش ترافیک و تصادفات کمک می‌کند

بهنام‌جو با اشاره به مزایای استفاده از شبکه ریلی برای جابه‌جایی بار گفت: انتقال کالا از جاده به ریل علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند از حجم تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصلاتی بکاهد و زمینه ارتقای ایمنی جاده‌ها را فراهم کند.

وی کاهش بار ترافیکی و تصادفات جاده‌ای را از دیگر نتایج توسعه حمل‌ونقل ریلی عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، نقش مؤثری در بهبود فرآیند جابه‌جایی کالا و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان خواهد داشت.

استاندار قم تأکید کرد: راه‌اندازی مسیر مستقیم صادرات ریلی به چین و توسعه خطوط اتصال مراکز صنعتی، بخشی از اقدامات مورد نیاز برای تقویت زیرساخت‌های صادراتی استان است و تکمیل این طرح‌ها می‌تواند ظرفیت‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی قم را بیش از پیش فعال کند.