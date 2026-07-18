به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی جمهوری اسلامی ایران در استایل مایانا و بخش مبارزات نیمهآزاد رده سنی نوجوانان با حضور ۲۲۵ ورزشکار از ۲۸ تیم و ۲۶ استان کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد.
تیم بانوان استان همدان با هدایت الهام شهبازی بهعنوان مربی و نازنین جمیلیان بهعنوان سرپرست با ترکیب پنج ورزشکار در این رقابتها حضور یافت.
در پایان این مسابقات شقایق ویسی در وزن ۳۶ کیلوگرم با عملکردی قابلتوجه موفق شد مقام سوم و مدال برنز این دوره از رقابتها را از آن خود کند و تنها مدال تیم همدان را به دست آورد.
در ردهبندی تیمی نیز تیم تهران (الف) عنوان قهرمانی را کسب کرد، و فارس در جایگاه دوم ایستاد و کردستان مقام سوم را به دست آورد.
همچنین نرگسالسادات حسینیراد داور بینالمللی استان همدان بهعنوان داور در این دوره از مسابقات قضاوت رقابتها را بر عهده داشت.
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