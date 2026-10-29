تامین بودجه ۲۲۲میلیارد تومانی برای میناب با طرح نشان دارکردن مالیاتها

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت طرح جدید سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت : «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» فرصتی بی‌نظیر برای مؤدیان است تا شاهد تأثیر مستقیم مبالغ پرداختی خود بر بهبود کیفیت زندگی در محل سکونتشان باشند.



وی در پاسخ به این پرسش که این طرح دقیقاً چگونه می‌تواند به توسعه میناب کمک کند، افزود: در سال ۱۴۰۵، ۱۰ پروژه بسیار حیاتی در حوزه‌های سلامت، آموزش، راه و ورزش برای شهرستان میناب تعریف شده است که از طریق این طرح، مؤدیان می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، پروژه‌های مشخص‌شده در شهرستان میناب را انتخاب کنند.



نماینده مردم شرق هرمزگان عنوان کرد: این یعنی بخشی از مالیات پرداختی شما، مستقیماً به جای رفتن به خزانه مرکزی، صرف تکمیل پروژه‌هایی مانند بیمارستان دوم میناب یا مدارس نیازمند منطقه می‌شود.

تمرکز بر پروژه‌های استراتژیک سلامت و آموزش



نماینده مردم شرق هرمزگان در ادامه این گفتگو با ارائه جزئیات دقیق از پروژه‌ها، بر اهمیت بخش درمان تأکید کرد و گفت: بزرگترین نیاز فعلی ما، تکمیل بیمارستان دوم میناب است. این پروژه با پیشرفت فیزیکی نودوسه‌درصد (۹۳٪) در آستانه بهره‌برداری است و نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار است. مشارکت مؤدیان در این بخش، می‌تواند روند نهایی شدن این مرکز درمانی را به شدت تسریع کند.



وی در بخش آموزش و پرورش افزود: ما با پروژه‌های متعددی روبرو هستیم که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بسیار بالاست؛ از جمله بازسازی دبستان ۱۲ کلاسه گوربند با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و همچنین ساختمان آموزشی دختران میناب با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان. همچنین پروژه‌های کوچکتری مانند تکمیل مدرسه ۶ کلاسه خیری گوربند با پیشرفت نودوهشت‌درصد (۹۸٪) و اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان، همگی در صف انتظار برای تأمین بودجه نهایی هستند.



توسعه زیرساخت‌های راه و ورزش



هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه به حوزه‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: در حوزه راه و ترابری، بهسازی محور میناب به سندرک که طول آن یازده (۱۱) کیلومتر است، با پیشرفت هفتاددرصد (۷۰٪) و نیاز به ۱۷ میلیارد تومان اعتبار، از جمله اولویت‌های ماست. همچنین در حوزه سلامت جسمانی و ورزش، احداث سالن ورزشی سرپوشیده با اعتبار ۶ میلیارد تومان و سالن ورزشی دیگر با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان، از جمله پروژه‌هایی است که با مشارکت مالیاتی مؤدیان، تکمیل خواهد شد.



وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی دیگر از جمله احداث دیوار حفاظتی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، تکمیل کتابخانه عمومی هشت‌بندی با اعتبار ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین ساختمان آموزشی آموزشکده پسران میناب با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان، تأکید کرد که این تنوع پروژه‌ها، امکان انتخاب گسترده را برای مؤدیان فراهم می‌کند.



فراخوان برای مشارکت گسترده مؤدیان



نماینده مردم شرق هرمزگان ضمن تشکر از همراهی اتاق اصناف و اداره مالیات شهرستان میناب، با یادآوری اینکه مجموع اعتبارات مورد نیاز این ۱۰ پروژه، ۲۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، خطاب به همه کسبه و اصناف گفت: این یک فراخوان برای همبستگی است و از پزشکان، مهندسان، وکلا، اصناف و تمامی مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها دعوت می‌کنم، در زمان پرداخت مالیاتی خود، هوشمندانه عمل کنند.



هاشمی نخل ابراهیمی بیان داشت : با انتخاب پروژه‌های میناب، شما نه تنها وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهید، بلکه به عنوان یک شهروند مسئول، مستقیماً در ساخت بیمارستان، مدرسه و جاده‌های شهر خود سرمایه‌گذاری می‌کنید.