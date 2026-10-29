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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

سم مهلکی که در خانه تولید می‌شود؛ ترکیب خطرناک شوینده ها

سم مهلکی که در خانه تولید می‌شود؛ ترکیب خطرناک شوینده ها

کارشناس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت، نسبت به خطر مسمومیت‌های ناشی از مصرف نادرست شوینده‌ها هشدار داد و بر لزوم خودداری از ترکیب شوینده‌های خانگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فاطمه محمدحسینی، با اشاره به خطرات استفاده ناآگاهانه و نادرست از مواد شوینده و پاک‌کننده‌های شیمیایی اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی هنگام نظافت و خانه‌تکانی ضروری است و بی‌توجهی به این اصول می‌تواند سلامت افراد، به‌ویژه کودکان و سالمندان را به خطر بیندازد.

وی توصیه کرد هنگام استفاده از فرآورده‌های شیمیایی و شوینده‌ها، ابتدا برچسب روی بسته‌بندی به‌دقت مطالعه شود و این محصولات در دسترس کودکان قرار نگیرند. همچنین باید از نگهداری مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده‌ها و الکل در کمدهای زیر سینک ظرف‌شویی خودداری کرد؛ زیرا کودکان نوپا و کنجکاو ممکن است به این مواد دسترسی پیدا کنند و دچار مسمومیت شوند.

کارشناس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: مواد شوینده و شیمیایی باید در ظرف اصلی خود نگهداری شوند و هرگز نباید آن‌ها را به ظروف مواد خوراکی، مانند بطری نوشابه، منتقل کرد. این اقدام خطرناک ممکن است موجب مصرف اشتباهی این مواد، به‌ویژه از سوی کودکان و سالمندان، و بروز مسمومیت‌های شدید شود.

محمدحسینی با اشاره به اهمیت تهویه مناسب هنگام استفاده از شوینده‌ها افزود: هنگام مصرف مواد سفیدکننده و جرم‌گیر در سرویس‌های بهداشتی، باید درها و پنجره‌ها باز باشند و هواکش روشن شود. همچنین پس از استفاده از شوینده‌ها، سفیدکننده‌ها، جرم‌گیرها و لوله‌بازکن‌ها در محیط‌های کوچک و بسته مانند حمام و دستشویی، باید از ماندن در این فضاها خودداری کرد؛ زیرا گازهای متصاعدشده می‌توانند سمی و خفه‌کننده باشند.

وی استفاده از وسایل حفاظت فردی را نیز ضروری دانست و گفت: هنگام نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاک‌کننده، باید از دستکش و کفش جلوبسته استفاده کرد و در صورت امکان، ماسک مناسب نیز به کار برد.

کارشناس درباره خطر ترکیب مواد شوینده خانگی هشدار داد و تصریح کرد: مخلوط کردن جوهرنمک، جرم‌گیرها و لوله‌بازکن‌ها با مواد سفیدکننده و لکه‌بر مانند وایتکس، بسیار خطرناک است. برخلاف تصور برخی افراد، ترکیب این مواد نه‌تنها لزوماً قدرت پاک‌کنندگی را افزایش نمی‌دهد، بلکه ممکن است گازهای سمی و خفه‌کننده تولید کند و به مسمومیت شدید تنفسی و حتی آسیب‌های برگشت‌ناپذیر منجر شود.

محمدحسینی تأکید کرد: انواع شوینده‌ها، جرم‌گیرها، سفیدکننده‌ها، پودرها و محلول‌های پاک‌کننده نباید با یکدیگر مخلوط شوند. همچنین پیش از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیایی و شوینده در سطل زباله، باید آن‌ها را آبکشی کرد تا خطر باقی‌ماندن مواد و تماس ناخواسته با آن‌ها کاهش یابد.

کد مطلب 6993376
حبیب احسنی پور

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