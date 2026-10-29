به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فاطمه محمدحسینی، با اشاره به خطرات استفاده ناآگاهانه و نادرست از مواد شوینده و پاک‌کننده‌های شیمیایی اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی هنگام نظافت و خانه‌تکانی ضروری است و بی‌توجهی به این اصول می‌تواند سلامت افراد، به‌ویژه کودکان و سالمندان را به خطر بیندازد.

وی توصیه کرد هنگام استفاده از فرآورده‌های شیمیایی و شوینده‌ها، ابتدا برچسب روی بسته‌بندی به‌دقت مطالعه شود و این محصولات در دسترس کودکان قرار نگیرند. همچنین باید از نگهداری مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده‌ها و الکل در کمدهای زیر سینک ظرف‌شویی خودداری کرد؛ زیرا کودکان نوپا و کنجکاو ممکن است به این مواد دسترسی پیدا کنند و دچار مسمومیت شوند.

کارشناس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: مواد شوینده و شیمیایی باید در ظرف اصلی خود نگهداری شوند و هرگز نباید آن‌ها را به ظروف مواد خوراکی، مانند بطری نوشابه، منتقل کرد. این اقدام خطرناک ممکن است موجب مصرف اشتباهی این مواد، به‌ویژه از سوی کودکان و سالمندان، و بروز مسمومیت‌های شدید شود.

محمدحسینی با اشاره به اهمیت تهویه مناسب هنگام استفاده از شوینده‌ها افزود: هنگام مصرف مواد سفیدکننده و جرم‌گیر در سرویس‌های بهداشتی، باید درها و پنجره‌ها باز باشند و هواکش روشن شود. همچنین پس از استفاده از شوینده‌ها، سفیدکننده‌ها، جرم‌گیرها و لوله‌بازکن‌ها در محیط‌های کوچک و بسته مانند حمام و دستشویی، باید از ماندن در این فضاها خودداری کرد؛ زیرا گازهای متصاعدشده می‌توانند سمی و خفه‌کننده باشند.

وی استفاده از وسایل حفاظت فردی را نیز ضروری دانست و گفت: هنگام نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاک‌کننده، باید از دستکش و کفش جلوبسته استفاده کرد و در صورت امکان، ماسک مناسب نیز به کار برد.

کارشناس درباره خطر ترکیب مواد شوینده خانگی هشدار داد و تصریح کرد: مخلوط کردن جوهرنمک، جرم‌گیرها و لوله‌بازکن‌ها با مواد سفیدکننده و لکه‌بر مانند وایتکس، بسیار خطرناک است. برخلاف تصور برخی افراد، ترکیب این مواد نه‌تنها لزوماً قدرت پاک‌کنندگی را افزایش نمی‌دهد، بلکه ممکن است گازهای سمی و خفه‌کننده تولید کند و به مسمومیت شدید تنفسی و حتی آسیب‌های برگشت‌ناپذیر منجر شود.

محمدحسینی تأکید کرد: انواع شوینده‌ها، جرم‌گیرها، سفیدکننده‌ها، پودرها و محلول‌های پاک‌کننده نباید با یکدیگر مخلوط شوند. همچنین پیش از دور انداختن ظروف حاوی مواد شیمیایی و شوینده در سطل زباله، باید آن‌ها را آبکشی کرد تا خطر باقی‌ماندن مواد و تماس ناخواسته با آن‌ها کاهش یابد.