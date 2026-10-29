به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: محیط‌بانان و پاسداران طبیعت با ایستادگی و تلاش شبانه‌روزی خود، برای حفظ حیات‌وحش، جنگل‌ها و سرمایه‌های طبیعی کشور تلاش می‌کنند و امنیت حیات و آرامش طبیعت مرهون بیداری و فداکاری این نیروهاست.

وی افزود: این نیروها با وجود مشکلات و محدودیت‌های متعدد، در ۶۷۰ پاسگاه در سراسر کشور مشغول حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست هستند؛ با این حال، کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات جدی این مجموعه است و محیط‌بانان با وجود محدودیت‌ها، مسئولیت حفاظت از بخش گسترده‌ای از اراضی و مناطق حفاظت‌شده کشور را بر عهده دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به شهدای این مجموعه تصریح کرد: ۱۵۴ نفر از نیروهای این مجموعه در مسیر حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی جان خود را از دست داده‌اند. این نیروها برای حفاظت از طبیعت و امنیت سرزمین تلاش می‌کنند، اما خود و خانواده‌هایشان نیز با دشواری‌ها و نگرانی‌هایی روبه‌رو هستند.

رستگار با اشاره به ضرورت حمایت از محیط‌بانان گفت: انتظار می‌رود مسئولان و مقامات عالی‌رتبه حاضر در این همایش، برای رفع مشکلات این نیروها و تقویت توان عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی تأمین و اختصاص بودجه، خرید تجهیزات موردنیاز، نوسازی ناوگان خودرویی، بهبود شرایط معیشتی و تقویت نیروی انسانی را از جمله نیازهای این مجموعه برشمرد و بر ضرورت تصویب قوانین حمایتی برای محیط‌بانان تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار توجه ویژه به شرایط احراز شهادت محیط‌بانان شد و اظهار کرد: لازم است موضوع شهادت محیط‌بانان در حوادثی مانند تصادف، سقوط از ارتفاع و غرق‌شدگی نیز با نگاه حمایتی و متناسب با شرایط خدمت این نیروها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از این مناطق از مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست است و تحقق مطلوب این مأموریت، نیازمند حمایت دستگاه‌های مسئول، تأمین امکانات و تقویت توان عملیاتی نیروهاست.

رستگار به انتخاب محیط‌بانان و فرماندهان نمونه اشاره کرد و گفت: در این همایش، بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوط و با در نظر گرفتن عملکرد و تفکر جهادی نیروها، افراد نمونه انتخاب شده‌اند.

وی افزود: در مجموع، ۸۳ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که از میان آنها، ۳۱ نفر فرماندهان حفاظت استانی هستند.