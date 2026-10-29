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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

شهادت ۱۵۴ محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت کشور

شهادت ۱۵۴ محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت کشور

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به شهادت ۱۵۴ نفر از نیروهای محیط‌بان در مسیر حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی، خواستار حمایت بیشتر از محیط‌بانان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: محیط‌بانان و پاسداران طبیعت با ایستادگی و تلاش شبانه‌روزی خود، برای حفظ حیات‌وحش، جنگل‌ها و سرمایه‌های طبیعی کشور تلاش می‌کنند و امنیت حیات و آرامش طبیعت مرهون بیداری و فداکاری این نیروهاست.

وی افزود: این نیروها با وجود مشکلات و محدودیت‌های متعدد، در ۶۷۰ پاسگاه در سراسر کشور مشغول حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست هستند؛ با این حال، کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات جدی این مجموعه است و محیط‌بانان با وجود محدودیت‌ها، مسئولیت حفاظت از بخش گسترده‌ای از اراضی و مناطق حفاظت‌شده کشور را بر عهده دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به شهدای این مجموعه تصریح کرد: ۱۵۴ نفر از نیروهای این مجموعه در مسیر حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های ملی جان خود را از دست داده‌اند. این نیروها برای حفاظت از طبیعت و امنیت سرزمین تلاش می‌کنند، اما خود و خانواده‌هایشان نیز با دشواری‌ها و نگرانی‌هایی روبه‌رو هستند.

رستگار با اشاره به ضرورت حمایت از محیط‌بانان گفت: انتظار می‌رود مسئولان و مقامات عالی‌رتبه حاضر در این همایش، برای رفع مشکلات این نیروها و تقویت توان عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی تأمین و اختصاص بودجه، خرید تجهیزات موردنیاز، نوسازی ناوگان خودرویی، بهبود شرایط معیشتی و تقویت نیروی انسانی را از جمله نیازهای این مجموعه برشمرد و بر ضرورت تصویب قوانین حمایتی برای محیط‌بانان تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار توجه ویژه به شرایط احراز شهادت محیط‌بانان شد و اظهار کرد: لازم است موضوع شهادت محیط‌بانان در حوادثی مانند تصادف، سقوط از ارتفاع و غرق‌شدگی نیز با نگاه حمایتی و متناسب با شرایط خدمت این نیروها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از این مناطق از مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست است و تحقق مطلوب این مأموریت، نیازمند حمایت دستگاه‌های مسئول، تأمین امکانات و تقویت توان عملیاتی نیروهاست.

رستگار به انتخاب محیط‌بانان و فرماندهان نمونه اشاره کرد و گفت: در این همایش، بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوط و با در نظر گرفتن عملکرد و تفکر جهادی نیروها، افراد نمونه انتخاب شده‌اند.

وی افزود: در مجموع، ۸۳ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که از میان آنها، ۳۱ نفر فرماندهان حفاظت استانی هستند.

کد مطلب 6993425
محدثه رمضانعلی

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