ظرفیت دامداری شیری چهارمحال و بختیاری باید فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، صبح پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر حضور مستمر وزرا در شهرها و استان‌های مختلف گفت: دکتر پزشکیان تاکید ویژه‌ای دارند که وزرا در کنار مردم حضور داشته باشند تا هر استان متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خود اقدام کند و تبعیضی وجود نداشته باشد.

وی افزود: رئیس‌جمهور به همراه وزیر کشور پیگیر واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها هستند. استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد و همدلی نمایندگان این استان در مجلس با وزارتخانه زمینه انجام اقدامات مؤثر را فراهم کرده است.

میدری هدف از این دیدارها را تبادل تجربیات موفق استان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: کارهای خوب هر استان به دولت گزارش می‌شود تا سایر استان‌ها نیز از آن الگو بگیرند و تجربیات این استان نیز به رئیس‌جمهور و اعضای دولت منتقل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع بازنشستگان اشاره کرد و گفت: گروهی از بازنشستگان، به‌ویژه حدود ۴۰ هزار نفر در آموزش و پرورش، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی هنوز مشمول همسان‌سازی نشده‌اند. ان‌شاءالله امسال این موضوع تعیین تکلیف و اجرا خواهد شد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های دامداری استان پرداخت و افزود: ظرفیت بالایی برای توسعه دامداری‌های شیری در استان وجود دارد.

میدری با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: مردم ایران و رزمندگان با ایستادگی بر حدود تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکنون در این میدان برنده بوده‌اند. در دیدارهای اخیر با کشورهای همسایه نیز بر حقانیت ملت ایران و ثمرات ایستادگی برای منطقه تأکید شد. همه کشورهای منطقه می‌دانند که رژیم صهیونیستی هیچ کشور مسلمانی را یکپارچه نمی‌خواهد.

وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را هرچه زودتر پایان دهیم و به صلح پایدار دست یابیم. ایران همیشه دنبال جنگ نبوده، اما فکر تسلیم در میان مردم و مسئولان وجود ندارد. با طی این مسیر سخت، به صلح و پیشرفت دائمی خواهیم رسید و پس از این گذر تاریخی، شکوفایی اقتصادی ایجاد خواهد شد.