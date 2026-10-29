به گزارش خبرنگار مهر از «تریدینگ اکونومیکس»، قیمت نفت خام برنت و وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت و از اوج‌های روزهای گذشته فاصله گرفت؛ هم‌زمان، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا، در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفت.

قیمت نفت خام برنت در معاملات امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵، به محدوده ۱۱۴ دلار در هر بشکه نزدیک شد و از بالاترین سطح چهار سال اخیر عقب نشست. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش قیمت به محدوده ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید.

این عقب‌نشینی در شرایطی رخ داد که بازارها تحولات دیپلماتیک مرتبط با درگیری‌های غرب آسیا را دنبال می‌کنند. گزارش‌ها از تماس جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با محسن رضایی، مقام امنیتی ایران، حکایت دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز از جریان داشتن مذاکرات از طریق میانجی‌ها خبر داده، اما درباره نتیجه آن ابراز عدم قطعیت کرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هم بر باز بودن مسیر راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید کرده است.

با وجود کاهش قیمت در معاملات اخیر، نفت WTI در ماه جاری بیش از ۱۴ درصد و نفت برنت بیش از ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و نیروهای حوثی مورد حمایت ایران و تداوم تهدیدها علیه کشتیرانی در تنگه هرمز از عوامل حمایت‌کننده قیمت نفت در این دوره بوده‌اند.

در همین حال، جریان انتقال انرژی از منطقه به سطوحی نزدیک به میزان پیش از جنگ بازگشته است؛ عاملی که در کنار تحولات دیپلماتیک، در ارزیابی معامله‌گران از چشم‌انداز عرضه نفت و روند قیمت‌ها اهمیت دارد.