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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین در بوشهر تجلیل شدند

برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین در بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- آیین تجلیل از برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر صبح پنجشنبه با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این آیین، اظهار کرد: هیات امنای بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و در راس آن، مهندس تبادار تاکید ویژه ای بر تسهیل شکوفایی نیروهای نخبه و مستعد دارند و این جایزه علمی نیز در همین راستا مورد حمایت پیوسته بنیاد قرار دارد.

یدالله قائدی افزود: حمایت مالی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کمتر برخوردار استان از برنامه های پایدار بنیاد هست و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر در این راستا مورد حمایت بنیاد قرار دارند.

برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین در بوشهر تجلیل شدند

وی در ادامه تصریح کرد: بهبود محیط زیست و گسترش فضای سبز از جمله اجرای طرح روستای سبز از دیگر برنامه ها شاخص بنیاد هست و سالانه با همکاری شهرداری ها و دهیاری ها و کنشگران محیط زیست، در مناطق استان، نهال های مختلف از جمله حرا کاشته می شود.

نماینده بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر افزود: در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و آموزشی، حمایت از فعالیت ها در زمینه کتابخوانی و ایجاد کتابخانه در مدارس جزو فعالیت های جدی رابطین بنیاد در شهرستان هاست.

برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین در بوشهر تجلیل شدند

در این آیین که با مشارکت بنیاد نخبگان استان و بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و دو دانشگاه خلیج فارس و علوم‌پزشکی بوشهر برگزار شد، به تعداد ۱۸ نفر از برگزیدگان این جایزه، لوح تقدیر، تندیس و هدایایی اعطا شد.

کد مطلب 6993452

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