برگزیدگان نهمین دوره جایزه ملی امیدآفرین در بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر صبح پنجشنبه با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این آیین، اظهار کرد: هیات امنای بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و در راس آن، مهندس تبادار تاکید ویژه ای بر تسهیل شکوفایی نیروهای نخبه و مستعد دارند و این جایزه علمی نیز در همین راستا مورد حمایت پیوسته بنیاد قرار دارد.

یدالله قائدی افزود: حمایت مالی از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کمتر برخوردار استان از برنامه های پایدار بنیاد هست و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر در این راستا مورد حمایت بنیاد قرار دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: بهبود محیط زیست و گسترش فضای سبز از جمله اجرای طرح روستای سبز از دیگر برنامه ها شاخص بنیاد هست و سالانه با همکاری شهرداری ها و دهیاری ها و کنشگران محیط زیست، در مناطق استان، نهال های مختلف از جمله حرا کاشته می شود.

نماینده بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر افزود: در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و آموزشی، حمایت از فعالیت ها در زمینه کتابخوانی و ایجاد کتابخانه در مدارس جزو فعالیت های جدی رابطین بنیاد در شهرستان هاست.

در این آیین که با مشارکت بنیاد نخبگان استان و بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و دو دانشگاه خلیج فارس و علوم‌پزشکی بوشهر برگزار شد، به تعداد ۱۸ نفر از برگزیدگان این جایزه، لوح تقدیر، تندیس و هدایایی اعطا شد.