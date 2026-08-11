به گزارش خبرنگار مهر، یوسف دهقانی صبح سه‌شنبه در نشست بنیاد نخبگان و بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با تشریح سیاست‌های جدید این بنیاد اظهار کرد: رویکردهای حمایتی بنیاد نخبگان دستخوش تغییر شده و در شرایط کنونی، مسکن و اشتغال به عنوان دو محور اصلی حمایت از نخبگان دنبال می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر، افزود: در حوزه مسکن، با حمایت ویژه استاندار بوشهر، ظرفیت حمایتی بنیاد از ۳۰ نفر در سال گذشته به ۵۰۰ نفر افزایش یافته است که امیدواریم این ظرفیت در سال جاری به طور کامل عملیاتی شود.

دهقانی با اشاره به تغییر رویکرد معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: امروز هدف تنها شناسایی نخبگان نیست، بلکه باید زمینه ورود آنها به چرخه اقتصادی فراهم شود تا دانش و تخصص آنان به ارزش افزوده برای کشور و صنعت تبدیل شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: اگر نخبه شناسایی شود اما امکان استفاده از توان علمی و تخصصی او در اقتصاد و صنعت فراهم نشود، بخش مهمی از ظرفیت نخبگانی کشور بلااستفاده خواهد ماند.

فعالیت چهار هیئت اندیشه‌ورز در بوشهر

وی همچنین از فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز بنیاد نخبگان در استان خبر داد و گفت: بوشهر از معدود استان‌هایی است که چهار هیئت اندیشه‌ورز تخصصی دارد و تلاش می‌کنیم این ساختار را برای ارائه پیشنهادهای راهبردی به دستگاه‌های اجرایی تقویت کنیم.

دهقانی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن علمی در استان، از آغاز طرح تدوین چشم‌انداز توسعه علم و فناوری برای ۱۰ شهرستان بوشهر خبر داد و افزود: هدف این است که از مهرماه آینده، متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر شهرستان، برنامه‌های استعدادیابی و توسعه علمی به صورت بومی و هدفمند دنبال شود.

ضرورت جلوگیری از مهاجرت نخبگان

نایب‌رئیس هیئت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به تداوم همکاری‌های مشترک میان دو بنیاد در حوزه‌های آموزشی، مهارتی و علمی اظهار کرد: پروژه‌های مشترک در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری نانو و زیست‌فناوری دریایی با جدیت در حال اجرا است.

حسن ابراهیمی یکی از چالش‌های جدی کشور را گرایش نخبگان و دانشمندان جوان به مهاجرت و نگاه به خارج از کشور دانست و تصریح کرد: باید رویکرد حمایت از نخبگان به سمت تقویت نگاه به ظرفیت‌های داخلی تغییر کند تا از سرخوردگی نیروهای جوان و مستعد جلوگیری شود.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان نیروی متخصص و بدنه صنعت گفت: بسیاری از نخبگان مستقر در استان بوشهر در حال حاضر از بیکاری رنج می‌برند و این مسئله علاوه بر ایجاد آسیب‌های اجتماعی، موجب از دست رفتن فرصت‌های مهم توسعه‌ای استان می‌شود.

وی افزود: باید بستری ایجاد شود که دانش و تخصص نیروهای تحصیل‌کرده با نیازهای واقعی صنعت پیوند بخورد و نخبگان بتوانند بخشی از مسائل و چالش‌های صنایع استان را با تکیه بر دانش و توان داخلی حل کنند.

حمایت از استعدادها از مدرسه تا دانشگاه

نایب‌رئیس هیئت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی این بنیاد از دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها از مقطع متوسطه آغاز شده و تا مقاطع عالی ادامه دارد.

ابراهیمی تأکید کرد: حمایت از استعدادهای برتر باید همراه با نظارت دقیق و به دور از نگاه‌های سیاسی باشد و هدف اصلی، حفظ کرامت و منزلت افراد مستعد و فراهم کردن مسیر مناسب برای پیشرفت علمی آنان است.

در این نشست مشترک، بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بنیاد نخبگان و بنیاد رشد و اندیشه سازندگی، استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استان، توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی، حمایت از اشتغال نیروهای نخبه و فراهم کردن زمینه ماندگاری استعدادها در بوشهر تأکید شد.