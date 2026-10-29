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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

تصادف در عظیمیه کرج با ۱۰ مصدوم

تصادف در عظیمیه کرج با ۱۰ مصدوم

کرج _ رئیس اورژانس البرز گفت: تصادف سانتافه با پژوپارس و عابران پیاده در عظیمیه کرج، ۱۰ مصدوم برجا گذاشت که با اعزام چهار آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، اظهار کرد: بامداد هفتم آبان ۱۴۰۵، برخورد یک دستگاه خودروی سانتافه با یک دستگاه پژوپارس و تعدادی از عابران پیاده در منطقه عظیمیه، محدوده بام کرج، به مصدومیت ۱۰ نفر منجر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل حادثه، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های شهید مدنی و البرز منتقل شدند.

مهدوی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان به‌ویژه در ساعات پایانی شب باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند و توجه کافی به عابران پیاده و رعایت حق تقدم آنان داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 6993467

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