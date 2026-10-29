تصادف در عظیمیه کرج با ۱۰ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، اظهار کرد: بامداد هفتم آبان ۱۴۰۵، برخورد یک دستگاه خودروی سانتافه با یک دستگاه پژوپارس و تعدادی از عابران پیاده در منطقه عظیمیه، محدوده بام کرج، به مصدومیت ۱۰ نفر منجر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل حادثه، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های شهید مدنی و البرز منتقل شدند.

مهدوی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگان به‌ویژه در ساعات پایانی شب باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند و توجه کافی به عابران پیاده و رعایت حق تقدم آنان داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.