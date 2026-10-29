به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، اظهار کرد: روز ششم آبان ۱۴۰۵، در پی وقوع حریق در یک واحد صنعتی در شهرستان فردیس، پنج کارگر مرد مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و تکنسین‌های اورژانس اقدامات اولیه درمانی و امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز ادامه داد: پنج مصدوم این حادثه برای ادامه درمان به بیمارستان شهید سلیمانی منتقل شدند.

مهدوی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های صنعتی و کارگاهی گفت: بازرسی دوره‌ای تجهیزات برقی و سامانه‌های اطفای حریق و آموزش مستمر کارگران درباره نحوه مواجهه با حوادث، در پیشگیری از چنین اتفاقاتی و کاهش خسارات جانی و مالی نقش مؤثری دارد.