مهرآبادی: طرح ملی ماهر در بیش از ۴۵ مدرسه ابتدایی استان مرکزی اجرا شد

قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در حوزه ایمنی و امداد اظهار کرد: آموزش مهارت‌های امدادی از دوران کودکی، نقش مؤثری در افزایش آگاهی، تقویت مسئولیت‌پذیری و ارتقای آمادگی نسل آینده برای مواجهه با حوادث و سوانح دارد.

وی افزود: طرح ملی ماهر با مشارکت جمعیت هلال‌احمر در مدارس ابتدایی استان مرکزی در حال اجراست و تاکنون دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی در بیش از ۴۵ مدرسه و دو هزار نفر دانش آموزان، از آموزش‌های این طرح بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی بیان کرد: دانش‌آموزان در قالب این برنامه با مفاهیم اولیه ایمنی، اصول پیشگیری از حوادث، نحوه صحیح پناه‌گیری و واکنش مناسب در شرایط اضطراری آشنا می‌شوند و متناسب با سن خود، مهارت‌های لازم برای حفظ ایمنی فردی و کمک به دیگران را فرا می‌گیرند.

مهرآبادی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت آموزیاران و توان آموزشی جمعیت هلال‌احمر، زمینه انتقال مؤثر مفاهیم ایمنی به دانش‌آموزان و تقویت مهارت‌های عملی آنان را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی از سنین پایین تصریح کرد: آشنایی کودکان با اصول صحیح مواجهه با حوادث، علاوه بر افزایش آمادگی آنان در شرایط اضطراری، می‌تواند به انتقال آموخته‌ها به خانواده‌ها و گسترش فرهنگ پیشگیری از حوادث در جامعه کمک کند.

مهرآبادی تاکید کرد: طرح ملی ماهر با رویکرد مهارت‌محور و با تأکید بر توسعه فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی، گامی در جهت توانمندسازی دانش‌آموزان برای مواجهه آگاهانه و مسئولانه با حوادث و سوانح به شمار می‌رود.