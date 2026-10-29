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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

مهرآبادی: طرح ملی ماهر در بیش از ۴۵ مدرسه ابتدایی استان مرکزی اجرا شد

مهرآبادی: طرح ملی ماهر در بیش از ۴۵ مدرسه ابتدایی استان مرکزی اجرا شد

اراک- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی گفت: طرح ملی ماهر با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث، در بیش از ۴۵ مدرسه ابتدایی استان اجرا شده است.

قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در حوزه ایمنی و امداد اظهار کرد: آموزش مهارت‌های امدادی از دوران کودکی، نقش مؤثری در افزایش آگاهی، تقویت مسئولیت‌پذیری و ارتقای آمادگی نسل آینده برای مواجهه با حوادث و سوانح دارد.

وی افزود: طرح ملی ماهر با مشارکت جمعیت هلال‌احمر در مدارس ابتدایی استان مرکزی در حال اجراست و تاکنون دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی در بیش از ۴۵ مدرسه و دو هزار نفر دانش آموزان، از آموزش‌های این طرح بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی بیان کرد: دانش‌آموزان در قالب این برنامه با مفاهیم اولیه ایمنی، اصول پیشگیری از حوادث، نحوه صحیح پناه‌گیری و واکنش مناسب در شرایط اضطراری آشنا می‌شوند و متناسب با سن خود، مهارت‌های لازم برای حفظ ایمنی فردی و کمک به دیگران را فرا می‌گیرند.

مهرآبادی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت آموزیاران و توان آموزشی جمعیت هلال‌احمر، زمینه انتقال مؤثر مفاهیم ایمنی به دانش‌آموزان و تقویت مهارت‌های عملی آنان را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی از سنین پایین تصریح کرد: آشنایی کودکان با اصول صحیح مواجهه با حوادث، علاوه بر افزایش آمادگی آنان در شرایط اضطراری، می‌تواند به انتقال آموخته‌ها به خانواده‌ها و گسترش فرهنگ پیشگیری از حوادث در جامعه کمک کند.

مهرآبادی تاکید کرد: طرح ملی ماهر با رویکرد مهارت‌محور و با تأکید بر توسعه فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی، گامی در جهت توانمندسازی دانش‌آموزان برای مواجهه آگاهانه و مسئولانه با حوادث و سوانح به شمار می‌رود.

کد مطلب 6993487

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